Luego de varios meses, Ingrid Karina, exmodelo de Stock Models y una de las promesas del modelaje nacional en años anteriores, volvió a aparecer en redes sociales para mostrar el giro que ha dado su vida.

Ingrid Karina, exmodelo que vivió en las calles de Medellín, habló sobre su proceso de rehabilitación: “di un paso gigantesco”

La reaparición no pasó desapercibida en redes, donde las personas que conocen lo que ha vivido han seguido de cerca su historia.

Meses atrás, su imagen causó preocupación luego de que fuera vista en las calles de Medellín en un estado evidente de deterioro, marcado por el consumo de drogas. Sin embargo, hoy el panorama es distinto.

Ingrid Karina mostró su avance y se ve irreconocible

Desde su cuenta oficial, la exmodelo compartió varias publicaciones en las que mostró con orgullo los avances logrados tras completar largos meses de tratamiento en un centro de rehabilitación en Bogotá.

En el primer registro que dio a conocer su situación, Ingrid Karina lucía extremadamente delgada, con un aspecto frágil que impactó a los internautas en redes sociales y a su hijo.

Esa imagen quedó atrás, pues en las publicaciones más recientes se la ve con mayor peso, fortaleza física y una actitud totalmente renovada.

Ingrid Karina, exmodelo, destapó cómo lucía antes de dura enfermedad; reveló vieja foto con sus hijos

Junto a la primera foto, la exmodelo decidió incluir también el video inicial grabado en Medellín, como una forma de mostrar el antes y el después de un proceso personal que hoy presenta como un paso firme hacia su recuperación.

Los internautas que han seguido su caso desde el inicio aprovecharon la publicación para dejarle comentarios en los que reflejaron felicidad y admiración por su proceso, el cual no ha sido nada fácil.

“Usted es una berraca y tiene mi admiración. Salir de ese infierno no es fácil y más difícil es no volver a caer en él y mantenerse fuera”; “Eres inspiración para otras hermanas, no lo olvides. Continúa recuperándote. Sí puedes”; “Te sigo desde el inicio, desde el rescate. Dios guíe tus pasos y te acompañe siempre”; “Wow, qué cambio”; “Qué orgullo. Felicidades, qué feliz me siento de verte recuperada”; “Bella, continúa hacia delante, eres fuerte y capaz de llegar muy lejos. Dios te bendiga”; “Muchas bendiciones y qué bueno verla tan mejorada. Fuerza guerrera, eres ejemplo de superación, un abrazo”; “Admiro esa gran fuerza, ver tu fortaleza, esa voluntad, te veo tan bonita y te ves tan linda, así con esa sonrisita tan encantadora, mis bendiciones para ti”; “Ejemplo de superación. Cada día se ve más bella y más curada con la bendición de Dios y de los que te rodean”, fueron algunos de los comentarios.