Grafiti al frente de la finca de Álvaro Uribe en Llanogrande desata polémica: el mismo expresidente se puso el overol para taparlo

Un grupo de personas, lideradas por el electo representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Hernán Muriel, pintaron un grafiti en un muro a 300 metros de la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La pintada era alusiva a las 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde 1990 a 2026.

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“Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta. Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel”, escribió Uribe en la red social X.

Colombia's former president Alvaro Uribe Velez takes part during an event announcing the candidates for Bogota's council of the Political Party, Centro Democratico, on August 10, 2023. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) Foto: NurPhoto via Getty Images

“Esta actitud hostil contra la residencia de mi familia es provocación de la violencia”, añadió.

El hecho fue tomado por simpatizantes de Uribe Vélez como una afrenta al político, líder del Centro Democrático.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dijo: “Toda nuestra solidaridad con usted y con su familia, Presidente Uribe. Los que hablan de paz son aquellos que más generan violencia. El mismo método que utilizaron en la última campaña a la Alcaldía de Medellín. Esas mismas personas llegaban para boicotear los recorridos por las calles y luego posaban de víctimas”.

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El mandatario local también expresó: “Eso sí, ni una palabra de parte de ellos frente a la corrupción del Gobierno Petro, ni mucho menos, cuestionamientos en contra de los homicidios de las Farc, ELN, Clan del Golfo y demás estructuras criminales. Es un mandado. ¿Acaso pretenden crear una guerra civil en Colombia?“.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, también se sumó a las críticas: “¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llegan ustedes en su afán de perpetuar una ideología dañina y malsana en el poder? ¿Las reglas ahora las imponen sus áulicos, con el concurso de toda clase de criminales de la “paz total”? ¿Y los encapuchados que vandalizaron los muros también son unos angelitos? ¿Por qué se cubren el rostro?”

Además, dijo que si la Policía y la Procuraduría también iban a investigar al congresista Muriel, electo en las recientes elecciones parlamentarias.

Hernán Muriel, electo representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Foto: Redes sociales.

Muriel, por su parte, se pronunció en su cuenta de X, donde logró amasar seguidores con su discurso crítico de la derecha para llegar al Congreso.

“Esto es lo que quiere reprimir Uribe en este momento al frente de su casa. ¿En serio quieren reprimir a estas señoras que están enalteciendo la memoria de las víctimas y de las madres buscadoras? 7837 almas que no dejarán dormir al de la “seguridad democrática”. “¡Nunca más!”, dijo.

El grafiti fue borrado por el mismo expresidente Álvaro Uribe y algunos de sus seguidores, pero llevó el debate a las redes sociales, donde el fin de semana se vieron controversias por arengas de seguidores de Iván Cepeda en el municipio de El Retiro.

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