Carlos Fernando Galán se pronuncia sobre el cuerpo sin vida hallado en Apulo que sería de Yulixa Toloza: contó que habló con la mamá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció este lunes sobre el caso de Yulixa Tolosa, la mujer que desapareció luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que, al parecer, operaba de manera ilegal en la capital del país.

A través de una declaración pública, el mandatario confirmó que el cuerpo de la mujer fue hallado sin vida en el municipio de Apulo, Cundinamarca, y lanzó una contundente afirmación sobre lo ocurrido.

“A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, aseguró Galán.

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