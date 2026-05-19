Carlos Fernando Galán se pronuncia sobre el cuerpo sin vida hallado en Apulo que sería de Yulixa Toloza: contó que habló con la mamá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció este lunes sobre el caso de Yulixa Tolosa, la mujer que desapareció luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que, al parecer, operaba de manera ilegal en la capital del país.
A través de una declaración pública, el mandatario confirmó que el cuerpo de la mujer fue hallado sin vida en el municipio de Apulo, Cundinamarca, y lanzó una contundente afirmación sobre lo ocurrido.
“A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, aseguró Galán.
Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 19, 2026
Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos… pic.twitter.com/bucny5sxXu
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