El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció a través de su cuenta en X sobre el hallazgo, presuntamente, del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza.

De acuerdo con Rey, el cuerpo que sería de la mujer de 52 años fue hallado en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima.

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El gobernador también dijo a través de su mensaje en X que le ordenó al coronel Mauricio Herrera, comandante de Policía en Cundinamarca, que acompañe las labores de inspección del cuerpo.

“Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca @PoliciaCmarca, habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima. De ser así, lamentamos que este haya sido el desenlace, después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá. En este momento, le he pedido al coronel Mauricio Herrera, comandante de la Decun, que acompañe las labores de inspección y brindemos todo el apoyo que se requiera para atender esta lamentable situación”, fue el mensaje del gobernador Rey a través de su cuenta en X.

Al costado derecho de la imagen, Yulixa Toloza horas antes de desaparecer. Foto: x

De Yulixa Toloza, familiares y amigos perdieron su rastro desde el pasado miércoles 13 de mayo, luego de que acudiera a un supuesto centro de estética ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, para realizarse una lipólisis láser.

Luego de que la mujer tuviera serias complicaciones de salud tras el procedimiento, fue sacada del lugar en un vehículo, el mismo que fue hallado durante las últimas horas en Cúcuta.

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Precisamente, esta mañana de martes, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que avanzaba la investigación para dar con el paradero de Yulixa Toloza.

“Desde el 13 de mayo, cuando recibimos la alerta de la desaparición de Yulixa Toloza, las secretarías de Seguridad y Salud han apoyado a las autoridades en la investigación para encontrarla y para dar con los responsables. Actualmente, la investigación avanza por parte de la Sijín, el Gaula y el CTI. La prioridad, desde el primer momento, ha sido encontrar a Yulixa, y es el propósito que guía la investigación”, dijo el alcalde Galán a través de un mensaje en X, esta mañana de martes 19 de mayo.

El alcalde también manifestó que le pidió a la Secretaría de Salud y a las alcaldías locales reforzar los operativos de control a diferentes clínicas de la ciudad para verificar que tienen la documentación en regla y evitar casos como el de Yulixa.

“Los establecimientos no registrados como prestadores de servicios de salud son altamente peligrosos. Por eso, en 2025 la Secretaría de Salud realizó 563 operativos, 814 visitas de inspección y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad. En lo corrido de 2026 ya se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias. Así mismo, le he pedido a la Secretaría de Salud y a las alcaldías locales reforzar los operativos de control a clínicas para verificar documentación, cumplimiento de normas y legalidad de su actividad comercial”, concluyó Galán en X.