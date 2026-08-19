Hay ayudas que llegan en camión, ocupan un caldero gigante y se sirven bien calientes. Ese es el caso de ocho personas que viajaron desde Piedecuesta, Santander, hasta Pereira con el propósito de cocinar 6.000 almuerzos para los damnificados del terremoto.

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Un viaje con un caldero como protagonista

Los ocho voluntarios emprendieron el recorrido desde Piedecuesta llevando consigo un enorme caldero.

No iban de paseo. Su destino era Pereira y su objetivo, poner a cocinar una cantidad de comida suficiente para llevar un plato de almuerzo a miles de personas afectadas por la emergencia.

La iniciativa fue compartida en X, donde también se hizo un llamado a la solidaridad de los pereiranos y de quienes quieran sumarse a esta particular jornada de ayuda.

El punto de atención está ubicado en la calle 21 entre carreras 4 y 5, a una cuadra del Coliseo Menor de Pereira.

🆘🇨🇴APOYEMOS A QUE ESE CALDERO GIGANTE SIEMPRE ESTÉ LLENO SE COMIDA.



Desde Piedecuesta (Santander) hasta Pereira, 8 héroes viajaron en camión con un caldero gigante y un solo objetivo: preparar 6.000 almuerzos para los damnificados del terremoto.



📍 Ubicación: Calle 21 entre 4… pic.twitter.com/f9D3Ofekt9 — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) August 19, 2026

El reto ahora es que no se apague el fogón

Pero tener el caldero no es suficiente. Para preparar 6.000 almuerzos se necesitan alimentos e insumos, y por eso los voluntarios están pidiendo apoyo para poder continuar con la jornada.

El mensaje que circula en redes es sencillo: hay que mantener encendido el fogón. Cada aporte puede ayudar a que el caldero siga funcionando y a que más personas damnificadas reciban un almuerzo.

La escena es casi simbólica: un enorme caldero instalado en Pereira, ocho personas que llegaron desde Santander y una meta de miles de platos de comida para quienes hoy necesitan una mano.

En medio de una emergencia, las grandes ayudas no siempre llegan de grandes organizaciones.

A veces comienzan con un grupo de personas que decide subirse a un camión, recorrer cientos de kilómetros y llevar un caldero para cocinar para otros.

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Esta vez, el desafío es lograr que ese caldero no se quede vacío.

Quienes puedan aportar insumos pueden acercarse al punto ubicado en la calle 21 entre 4 y 5, cerca del Coliseo Menor de Pereira, y sumarse a esta iniciativa que busca convertir la solidaridad en miles de almuerzos para los damnificados.

Porque mientras haya comida para poner en el caldero, el fogón seguirá encendido para miles de pereiranos que en este momento lo han perdido todo.