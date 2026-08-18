Cali necesitará $10 billones para ser reconstruida, aseguró la secretaria de Turismo, Mabel Lara

Este 18 de agosto, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Cali, Mabel Lara, habló sobre el costo que tendrá reconstruir su ciudad de las afectaciones del terremoto del 10 de agosto luego de una reunión con el gobierno de Abelardo De La Espriella en el Palacio de San Carlos, en Bogotá.

Según dijo la funcionaria, ha proyectado que se necesitarán 10 billones de pesos para la reconstrucción de Cali.

En la ciudad de Cali, después del derrumbe de los edificios, equipos de rescate y voluntarios buscaron por varias horas a sobrevivientes entre los escombros. Foto: AFP

“Hemos proyectado 10 billones por los daños en infraestructura, pero sobre todo por la emergencia humanitaria que estamos viviendo”, dijo.

La funcionaria señaló que los recursos saldrán de un aporte de la Alcaldía de Cali, pero también de una parte que le solicitan al gobierno de Abelardo De La Espriella.

“Esperamos el apoyo para que puedan especialmente darnos un poco de oxígeno para esta segunda etapa del colapso de viviendas y de reactivación económica”, indicó.

Ese estimado se da después de que el mismo presidente hubiera tasado en 30 billones de pesos la reconstrucción de los 472 municipios afectados.

Creció la cifra de víctimas mortales del terremoto del 10 de agosto: este es el más reciente balance de la tragedia

“Una firma privada modeló pérdidas físicas, directas, en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas cercanas a los 30 billones de pesos. Más o menos 24,5 billones en edificaciones y 5,5 billones en infraestructura”, dijo el presidente De La Espriella el lunes, al tiempo que señaló que esta es una cifra preliminar.

El mandatario también habló de implementar un plan para “reconstruir” el Chocó, que, entre los 15 departamentos afectados, es uno de los que registra mayores daños.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó la noche de este martes, 18 de agosto, el más reciente balance del desastre provocado por el terremoto.

En medio de las precipitaciones características de la región, la comunidad del municipio de Papayo, en el Litoral del Río San Juan, recibió con esperanza a los integrantes de la Minga Humanitaria por la Vida. Foto: Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric

Según los datos, 312 personas fueron reportadas como fallecidas, 4.611 heridas, 290 desaparecidas y 358 rescatadas.

Además, 143.470 familias y 294.278 personas fueron reportadas como afectadas.

El sismo deja también 134.124 viviendas averiadas, 29.548 destruidas y 277 edificios colapsados. A esto se suman 335 centros de salud, 3.421 centros educativos y 4.028 centros comunitarios afectados, así como 432 vías, 97 acueductos, 52 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

Por su parte, los organismos de socorro lograron rescatar 485 animales.