Creció la cifra de víctimas mortales del terremoto del 10 de agosto: este es el más reciente balance de la tragedia

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó la noche de este martes, 18 de agosto, el más reciente balance del desastre provocado por el terremoto de hace ocho días en Colombia.

Según los datos entregados por la entidad, la cifra de muertes creció y el número de desaparecidos bajó sustancialmente.

Frente al anterior reporte, de la mañana de este martes, la cifra de víctimas creció en ocho, quedando en 312 personas fallecidas.

Un miembro de un equipo de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, evalúa los daños causados ​​por el terremoto en Cali, Colombia, el domingo 16 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga) Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Además, el número de desaparecidas, que estaba en 426 personas, ahora quedó en 290, y el número de rescatadas, que estaba en 356, quedó en 358.

El balance también cambió en cuanto al reporte de personas heridas, pues pasó de 4.548 a 4.611, es decir, creció el número de heridos en 63 casos.

El sismo, de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, dejó daños en 470 de los 1.103 municipios de Colombia, ubicados en 15 de los 32 departamentos.

El censo de los afectados arroja 143.470 familias y 294.278 personas.

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Lo que cosatará reconstruir Cali

Esta noche, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Mabel Lara, dijo tras una reunión con el gobierno en el Palacio de San Carlos en Bogotá que han proyectado que se necesitan 10 billones de pesos para la reconstrucción solamente de Cali.

“Hemos proyectado 10 billones por los daños en infraestructura, pero sobre todo por la emergencia humanitaria que estamos viviendo”, dijo.

La historia de la casa de tres pisos que colapsó en Pereira este martes, ocho días después del terremoto del 10 de agosto

La funcionaria señaló que los recursos saldrán de un aporte de la Alcaldía de Cali, pero también de una parte que le piden al gobierno de Abelardo De La Espriella.

“Esperamos el apoyo para que puedan especialmente darnos un poco de oxígeno para esta segunda etapa del colapso de viviendas y de reactivación económica”, indicó.

A ocho días de la tragedia, también otras ciudades se están moviendo para avanzar en la reconstrucción.

Por ejemplo, la Alcaldía de Pereira anunció el inicio de las labores operativas para la demolición de aquellas infraestructuras que representan un riesgo inminente para la seguridad de los pereiranos.

La medida, aseguró esa entidad, tiene como objetivo principal proteger la vida de todos los pereiranos.

“Familia pereirana, hoy todos estamos asumiendo un gran reto y un desafío después de este sismo. Estamos iniciando ya labores operativas para lograr las demoliciones de aquellas infraestructuras que están afectando la seguridad. Estas circunstancias especiales de urgencia nos llaman a la unión; por eso, junto a la Policía Nacional, el Instituto de Movilidad y las entidades prestadoras de servicios públicos, estamos trabajando para garantizar que este proceso se realice de manera segura, porque lo más importante para nosotros es proteger la vida”, dijo Diana Osorio, secretaria de Infraestructura de Pereira.

Las demoliciones se realizarán bajo el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Pereira.