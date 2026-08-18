La historia de la casa de tres pisos que colapsó en Pereira este martes, ocho días después del terremoto del 10 de agosto

Ocho días después del terremoto del 10 de agosto, un grupo de personas que transitaban por la calle 26 con carrera 11, en el centro de Pereira, vivieron un gran susto.

En la mañana de este martes, una casa de tres pisos ubicada en esa esquina se desplomó.

Casa caída en Pereira Foto: Redes sociales

El colapso quedó grabado en video, fue difundido en redes sociales y es tema de conversación; incluso tiene a varias personas preocupadas por la suerte de otras personas que estuviesen transitando por la zona.

SEMANA habló con Nelson Pulido, uno de los 19 concejales que tiene la ciudad, para conocer qué sucedió realmente.

El funcionario indicó que en la zona del colapso las autoridades tienen acordonado el paso peatonal; este está restringido y eso permitió que nadie resultara herido, a pesar de que en los videos se ven personas en la zona.

“Está completamente acordonado entre las carreras 14 hasta la 10 y entre las calles 14 y 28; no se permite ingreso de peatón”, explicó.

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Incluso, comentó que aunque la sede del Concejo Municipal, que está cerca, no sufrió daños, dos edificios colindantes sí, por lo que los cabildantes están sesionando en la sede de Expofuturo, en otro sector de Pereira.

Además, el concejal aprovechó para hacer una grave denuncia: “Ya empezamos a encontrar avivatos que vienen a tratar de hacerse pasar por damnificados para recibir las ayudas”, dijo.

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Y contó que ya en esa ciudad se puso en marcha una segunda etapa de la atención del desastre provocado por el terremoto del 10 de agosto, la cual denominó como crítica, pues “muchas propiedades aguantaron, pero sus techos colapsaron”.

Felipe Patiño, periodista pereirano, le contó a SEMANA que en el primer piso de la estructura colapsada este martes, antes de la tragedia, funcionaba una reconocida barbería de nombre Exclusive Illuminati Barber Shop.

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Su fachada, como la de otras casas en riesgo de colapso, estaba marcada con aviso de las autoridades municipales que alertaba del riesgo que significaba estar cerca.

El día del terremoto, su propietario había alertado en un video el riesgo que presentaba la estructura.

El informe más reciente de la Alcaldía de Pereira indica que el terremoto de 7,4 en la escala de Richter deja en esa ciudad 98 personas fallecidas, 259 personas heridas y 132 personas desaparecidas. Además, 260 personas rescatadas.

Finalmente, las autoridades de ese municipio han señalado que no es cierto que hayan ordenado la suspensión de la búsqueda de personas en las ruinas para agilizar la reapertura del comercio.

Balance nacional sobre el terremoto del 10 de agosto

Este martes, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer el balance más reciente sobre la tragedia en Colombia.

Según la entidad, 15 departamentos y 472 municipios fueron afectados; a su vez, 123.789 familias y 292.043 personas.

La cifra de personas muertas es de 304 y 4.548 la de las personas heridas; 426 fueron reportadas como desaparecidas y 356 personas rescatadas.

Además, 134.342 viviendas resultaron averiadas, 29.554 destruidas y 267 edificios colapsados.

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El censo oficial indica, también, que 303 centros de salud, 3.443 centros educativos y 3.905 centros comunitarios fueron afectados; 413 vías, 86 acueductos, 49 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos también fueron afectados y 496 animales fueron rescatados.