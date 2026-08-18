Conmoción en Quimbaya (Quindío) por Jesucristo al que el terremoto le bajó los brazos: “No es inteligencia artificial”

Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Quimbaya, en Quindío, habló de la imagen que ha captado la atención de la comunidad. Se trata de una estatua de Jesucristo cuyos brazos fueron cayendo conforme avanzaba el terremoto en Colombia, el 10 de agosto de 2026. Las imágenes han dado lugar a todo tipo de interpretación.

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“No es inteligencia artificial. Además, tiene un significado mucho más grande del que de pronto conocen en el país, para nosotros y para la región. Hace aproximadamente, si no me falla la memoria, en el mes de mayo, nuestra iglesia Jesús, María y José fue elevada por el Vaticano a basílica menor. El Cristo, en este momento, estamos esperando que se acabe de hacer la valoración técnica por parte de los ingenieros estructurales. Parece que, aparentemente, toca demoler gran parte de la iglesia”, dijo el alcalde, en declaraciones a Blu Radio.

“Y en este momento, por la altura de 44.2 metros y estar ubicado en la plaza principal, pues nos ha obligado también a retirar y cerrar los establecimientos de comercio alrededor, esperando tomar una decisión con ese diagnóstico”, agregó el alcalde.

Al consultarle si la iglesia pierde la denominación dada por el Vaticano si toca demolerla y reconstruirla, el alcalde respondió: “El párroco Ferney, que fue nuestro párroco, que adelantó todas las gestiones ante el Vaticano, está ante eso, ante esos trámites y también mirando la posibilidad, yendo más allá de la tragedia, mirando cómo vamos a reconstruir todo y mirar qué posibilidades hay desde el Vaticano y cómo funcionaría ese proceso posterior a la demolición”.

En nuestro municipio, un municipio de cerca de 50 000 habitantes, solo tenemos una persona fallecida, que fue el día del siniestro; venía por causas de un derrumbe en la carretera. Pero no tenemos más muertos.

“En las estadísticas, comparado con las demás ciudades, obviamente marca y muestra una desproporción cuando vemos Pereira, Cali, Chocó, todo lo que está sucediendo. Pero la preocupación que nosotros tenemos acá hoy es que, de las casi 50.000 personas que vivimos en este momento, tenemos 6.500 viviendas afectadas”, informó el mandatario.

“No contamos con los profesionales para las valoraciones”, agregó. “Nosotros como entidad pública, a pesar de estar en una emergencia, no podemos tomar acciones sin conceptos técnicos, sin documentos que soporten y respalden esas decisiones. No me puedo ir a decir a una persona que le van a tumbar su edificio porque me lo dijo un ingeniero en un audio”, reclamó.

“La gran mayoría de los edificios de nuestro municipio tienen afectaciones. Más del 10 %, yo creo que ya estamos para el 12 % o el 13 % de las viviendas de nuestro municipio que tienen alguna afectación. Tenemos en este momento un reporte de aproximadamente 500 viviendas destruidas totalmente o que ya están próximas, pues, a derrumbarse”, agregó Rodríguez, al solicitar la ayuda de geólogos para revisar sus barrios.