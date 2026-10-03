Alerta en La Espriella, Nariño, por violenta inundación: “La situación va agravándose”

La emergencia se agravó en el corregimiento de La Espriella, zona rural de Tumaco, Nariño, luego de que el río Caunapí se desbordara y el agua alcanzara una altura cercana a la de las viviendas. Cerca de 3.000 personas están afectadas por la inundación.

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Las imágenes muestran el agua ocupando buena parte del sector, mientras continúa la lluvia y aumenta el nivel del río. La persona que grabó el video hizo un llamado a las autoridades ante el avance de la emergencia.

El agua continúa aumentando

En la grabación, realizada durante la noche, se observa parte de la magnitud de la inundación. Quien registró las imágenes explicó que el panorama podía cambiar durante las siguientes horas debido a que las precipitaciones no habían cesado.

“Esta es la situación en este momento de la población de La Espriella. Está lloviendo fuerte y el río está creciendo. Ya las casas en su mayoría están inundadas”, afirmó la persona que aparece en el video.

El testimonio también advirtió que la emergencia se presentaba antes de la medianoche, por lo que existía preocupación frente a lo que pudiera ocurrir durante el resto de la noche.

“Y miramos que es temprano aún. No hemos llegado ni siquiera a medianoche. Y pues de aquí a que amanezca, yo creo que la situación va agravándose aún más”, señaló.

Solicitan apoyo de las autoridades

Ante el panorama mostrado en la grabación, la persona pidió la intervención de las entidades encargadas de atender este tipo de emergencias.

“Esperamos la solidaridad de todas las autoridades que tengan que ver con esta emergencia”, manifestó.

Finalmente, insistió en que las imágenes evidenciaban lo que estaba ocurriendo en la zona y dejó abierta la posibilidad de entregar nueva información sobre la situación.

El reporte difundido en redes se basa en las imágenes y el testimonio de quien las registró. Foto: Redes sociales

“Ahí está la evidencia palpable. Quedo atento a alguna información que haya que dar”, concluyó.

Hasta el momento, la información disponible en el reporte corresponde al video difundido en redes sociales y al testimonio de la persona que lo grabó.