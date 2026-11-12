La incertidumbre reina en el entorno de la familia de Blanca Emérida Pardo Rosero, asesinada en la vereda Plazuelas, en San Bernardo, Nariño, hace dos meses y doce días.

Jenny Pardo Pardo, una de las seis hijas de la mujer, habló con SEMANA para pedir celeridad en la investigación, que se halle al responsable y se haga justicia.

Sin embargo, capturar al criminal que le quitó la vida a esa mujer de 72 años parece una tarea titánica. A pesar del paso del tiempo, que las autoridades han entrevistado a varios habitantes de la zona y a seres queridos de Blanca y tomaron muestras de ADN de su cadáver, sienten que el peligro está cerca.

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“Mi hermana sigue viviendo ahí, con su esposo y los hijos, pero para ella ha sido un viacrucis, todos los días veían a mi mamá, ellos llevaban viviendo ahí treinta años”, contó Jenny.

Jenny Pardo pidió a las autoridades acelerar la investigación por la muerte de su madre, Blanca Pardo, en San Bernardo, Nariño. Foto: Montaje El País

El problema es que la familia no tiene idea de quién pudo cometer semejante crimen, pues Blanca Emérida fue hallada desnuda a pocos metros de su casa, en zona rural, fue víctima de abuso sexual y murió producto de los golpes.

“Es muy difícil hallar un sospechoso en la comunidad, todos nos conocen, todos conocían a mi mamá, de por ahí no miro a nadie sospechoso, la gente siguió su vida normal, pero a nosotros nos cambió, no hay indicios de que alguien esté asustado”, manifestó Jenny.

La mujer, que vive en Bogotá, pidió a las autoridades que el caso no quede engavetado, pues las muestras de ADN tomadas del cadáver de su mamá fueron enviadas a Medellín para que el Instituto de Medicina Legal pueda dar claridad sobre lo sucedido y no tener que esperar a que en Cali, la seccional más cercana, estas tomas de laboratorio sean analizadas, pues están colapsados por el terremoto del 10 de agosto.

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Jenny también dijo que ellas y sus hermanos fueron entrevistados por parte de las autoridades, al igual que algunas personas de la vereda, pero siente que el proceso no se mueve.

“El pedido de la familia es que no demoren tanto, para nosotros los dos meses y 12 días han sido angustiantes, me angustia saber que el caso quede en un archivo, que las pruebas no las entreguen, pido que le den importancia al caso de mi mamá”, dijo.

Por último, admitió que el que su mamá no haya sido hija de un famoso o un artista o ella en sí misma una persona reconocida puede afectar la investigación.

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“Pido que le den importancia al caso de mi mamá, sé que no es una mujer relevante en el país, pero es nuestra mamá, es una mujer que merecía seguir viviendo y le arrebataron la vida de una manera que todavía no creemos que ella no esté”, señaló Jenny.

Aunque la adulta mayor fue hallada el 29 de agosto, su caso apenas se vino a conocer en octubre.