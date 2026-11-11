Mandó a golpear a un hombre por bailar con su novia: a la cárcel líder criminal en Medellín

Lo que comenzó con un baile en una fiesta habría terminado en golpes, amenazas, una exigencia de dinero y una pareja obligada a abandonar su vivienda. El motivo, según la investigación de la Fiscalía, fue que un hombre sacó a bailar a la compañera sentimental de un presunto integrante del grupo delincuencial Caicedo, en Medellín.

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Los hechos habrían ocurrido entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024, en el barrio Cándamo, sector de Buenos Aires. Por este caso fue judicializado Edison Pino Beitar, conocido como alias El Tuerto, señalado de pertenecer a esa estructura criminal.

De acuerdo con el relato presentado por la Fiscalía y conocido por Teleantioquia, el hombre habría sido confrontado durante la fiesta y posteriormente atacado.

Pero as agresiones no habrían terminado allí. Presuntos integrantes de la banda llegaron hasta su vivienda, lo golpearon nuevamente y ocasionaron daños en puertas y varios objetos del inmueble.

La víctima habría sido sacada de su casa a golpes con palos y bates, además de ser amenazada con un revólver. Según esa versión, fue arrastrada varias cuadras y terminó inconsciente en la vía pública.

La presión también habría alcanzado a su compañera sentimental. A la pareja le exigieron un millón de pesos como represalia por el baile y por el escándalo que se produjo tras llamar a las autoridades. Finalmente, ambos abandonaron el barrio. Según la información conocida, después de su salida la vivienda habría sido ocupada por integrantes de la estructura.

La Fiscalía señala que alias El Tuerto haría parte de ‘Caicedo’ desde enero de 2024. Presuntamente, se encargaba de cobrar extorsiones a comerciantes, imponer multas a habitantes y coordinar la distribución de estupefacientes en las comunas de Villahermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

También es investigado por su presunta participación en la comercialización ilegal de lotes y el cobro de dinero por conexiones irregulares de servicios públicos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Pino Beitar no aceptó los cargos, pero un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.