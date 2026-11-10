Una fuerte explosión sacudió este martes 10 de noviembre a los habitantes de la vereda Salinas, en el municipio de Caldas, Antioquia.

La detonación ocurrió en una polvorería y dejó un saldo de dos personas fallecidas. La emergencia movilizó a los organismos de socorro y a las autoridades, que llegaron hasta el lugar para atender la situación y establecer qué originó el estallido.

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Explosión en una polvorería conmocionó a Caldas

El hecho se registró durante la tarde de este martes en una vivienda ubicada en la vereda Salinas, zona rural de Caldas, municipio situado al sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el reporte de Telemedellín, la emergencia fue atendida por la Unidad de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos de Caldas, cuyos integrantes se desplazaron hasta el inmueble afectado para atender la situación.

El balance inicial confirmó que dos personas perdieron la vida como consecuencia de la explosión.

Entre las víctimas fatales se encuentra el señor Iván Bedoya, un apreciado líder comunitario del sector que se desempeñaba como presidente de Obras Públicas e integrante activo de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Salinas.

La magnitud de la detonación generó la movilización de diferentes organismos de respuesta.

Integrantes de la Policía y agentes de tránsito también hicieron presencia en el sector para acompañar la atención de la emergencia.

Identi,fican auna de las cíctimas de la explosión. Foto: Foto: redes Telemedellín

¿Qué se sabe sobre las causas de la explosión?

Por ahora, no se ha establecido qué provocó la detonación. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes en el inmueble afectado para esclarecer las circunstancias que desencadenaron la emergencia.

La presencia de la Policía en el lugar hace parte de las labores de atención e investigación.

Sin embargo, hasta el reporte inicial no se habían entregado detalles concluyentes sobre el origen de la explosión, ni sobre las condiciones en las que funcionaba la polvorería.

La atención sobre la pólvora en Caldas

La explosión de este martes recuerda otra emergencia registrada en la misma vereda Salinas, el 22 de octubre de 2024.

En aquella ocasión, una detonación en una vivienda donde se fabricaba y almacenaba pólvora, en el sector La Montoya, dejó dos personas heridas y ocho viviendas afectadas.

De acuerdo con los reportes de las autoridades de ese momento, dos de las casas quedaron completamente destruidas y otras seis presentaron daños parciales.

Los organismos de gestión del riesgo tuvieron que evaluar las condiciones de las construcciones y determinar las medidas necesarias para proteger a los habitantes.

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Aunque se trata de dos episodios diferentes, ambos ocurrieron en la vereda Salinas y ponen de manifiesto los riesgos que representan las emergencias relacionadas con material pirotécnico.

Por ahora, la prioridad de las autoridades en Caldas está en esclarecer las causas de la nueva explosión y completar el balance de la tragedia.