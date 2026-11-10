Cuatro menores de edad fueron rescatados del reclutamiento forzado cerca de Bogotá: alcalde dio detalles

Cuatro menores de edad fueron rescatados en Soacha, Cundinamarca, luego de que las autoridades identificaran que presuntamente estaban siendo víctimas de reclutamiento forzado por parte de integrantes de las disidencias de las Farc.

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Durante el operativo, ocho personas señaladas de participar en estos hechos fueron capturadas. La información fue entregada por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, quien explicó que los menores habían llegado desde el departamento de Nariño y que, al parecer, serían trasladados hacia otro destino del país, principalmente al departamento del Guaviare.

De acuerdo con el mandatario, los ocho señalados pernoctaban en la ciudad y fueron ubicados en medio de un procedimiento adelantado por la Policía Metropolitana, luego de que la ciudadanía alertara sobre movimientos sospechosos alrededor de dos hoteles del municipio.

“Gracias a la información oportuna de la ciudadanía, quien viendo actividades no normales alrededor de dos hoteles en nuestro territorio, informaron a la Policía Metropolitana”, señaló el alcalde al explicar cómo se conoció la situación que permitió activar el operativo.

Las autoridades se encuentran trabajando para evitar este tipo de situaciones. Foto: Montaje Semana

El procedimiento permitió recuperar a los cuatro menores quienes, según la información entregada por el mandatario, tenían como destino San José del Guaviare, donde presuntamente serían utilizados para el desarrollo de actividades delictivas.

Las autoridades señalaron que los menores quedaron bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que adelanta el proceso de restablecimiento de sus derechos. El alcalde aseguró que actualmente se encuentran a salvo y bajo la protección de las instituciones correspondientes.

Según la información conocida, las ocho personas capturadas serían integrantes del frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc. Los señalados habrían llegado desde Nariño y permanecían en establecimientos hoteleros de Soacha mientras adelantaban el traslado de los menores.

El mandatario destacó la colaboración de los habitantes del municipio, pues la alerta entregada por la comunidad permitió que la Policía Metropolitana conociera los movimientos que despertaron sospechas y pusiera en marcha las acciones operativas.

“Con esta captura, Soacha no sea territorio de tránsito de actividades delictivas como el reclutamiento de menores”, afirmó el alcalde, al referirse al resultado del procedimiento.

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El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, así como por el uso de distintos municipios como posibles puntos de tránsito para trasladar a las víctimas hacia otras regiones del país.

Asimismo, los menores afectados fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes, las cuales estarán encargadas de restablecer los derechos de los jóvenes.