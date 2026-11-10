Fuerte incendio cerca de importante estación de TransMilenio en Bogotá: bomberos atienden emergencia

Cerca del mediodía del martes 10 de noviembre se reportó una emergencia en una vivienda localizada en la Calle 13 con Carrera 18, cerca a la estación de TransMilenio De La Sabana. Preliminarmente, no hay personas heridas ni víctimas mortales.
Se informó que el fuego se propagó rápidamente debido a que las llamas alcanzaron un vehículo con material reciclado. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hizo presencia en el lugar y se encuentra trabajando para contener la emergencia.
#BOGOTÁ. Emergencia en la calle 13, a la altura de la estación La Sabana, por un incendio que ya está siendo atendido por el cuerpo de bomberos. Por fortuna no se reportan personas lesionadas, pero se recomienda transitar con precaución por la zona. pic.twitter.com/IJqF1Syy9G— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 10, 2026
De momento no hay un pronunciamiento oficial por parte del cuerpo de Bomberos de la ciudad, pero se pide a las personas que circulan por dicha zona, transitar con cuidado y abstenerse de acercarse al lugar.
Aparentemente no habría personas habitando la vivienda incinerada, por lo cual, la atención de los bomberos se centra en controlar las llamas hasta extinguir en su totalidad el fuego.
No se reporta ningún tipo de cierre vial, afectación en la movilidad del sector o en la operación de TransMilenio. Algunos agentes de tránsito hacen presencia en el lugar para ayudar a circular a los vehículos sin ningún tipo de contratiempo y sin que peligre la integridad de ningún ciudadano.