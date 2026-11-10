Fuerte incendio cerca de importante estación de TransMilenio en Bogotá: bomberos atienden emergencia

Cerca del mediodía del martes 10 de noviembre se reportó una emergencia en una vivienda localizada en la Calle 13 con Carrera 18, cerca a la estación de TransMilenio De La Sabana. Preliminarmente, no hay personas heridas ni víctimas mortales.

Voraz incendio de apartamento en Bogotá: habría sido provocado por disputa entre arrendatario y dueño

Se informó que el fuego se propagó rápidamente debido a que las llamas alcanzaron un vehículo con material reciclado. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hizo presencia en el lugar y se encuentra trabajando para contener la emergencia.

De momento no hay un pronunciamiento oficial por parte del cuerpo de Bomberos de la ciudad, pero se pide a las personas que circulan por dicha zona, transitar con cuidado y abstenerse de acercarse al lugar.

Aparentemente no habría personas habitando la vivienda incinerada, por lo cual, la atención de los bomberos se centra en controlar las llamas hasta extinguir en su totalidad el fuego.

No se reporta ningún tipo de cierre vial, afectación en la movilidad del sector o en la operación de TransMilenio. Algunos agentes de tránsito hacen presencia en el lugar para ayudar a circular a los vehículos sin ningún tipo de contratiempo y sin que peligre la integridad de ningún ciudadano.