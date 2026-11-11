La ciudad colombiana que será Capital Mundial del Libro en 2027: un destino por descubrir entre murales y bibliotecas

Medellín ha encontrado en la cultura una oportunidad para renovar espacios y cambiar su historia, además de atraer turistas. Un ejemplo de ello es la comuna 13, un sector que durante años estuvo marcado por la violencia y se convirtió en uno de los principales referentes del arte urbano en Suramérica.

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Sus calles, decoradas con murales y grafitis elaborados en buena parte por artistas locales, atraen a visitantes de diferentes partes del mundo. Ahora, la capital antioqueña suma un nuevo reconocimiento a este proceso de transformación al ser elegida como Capital Mundial del Libro de la Unesco para 2027.

El nombramiento entrará en vigor el 23 de abril de 2027, fecha en la que se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. En esa jornada, Medellín recibirá el relevo de Rabat, capital de Marruecos, que tiene la distinción durante 2026. Así, se convertirá en la vigésima séptima ciudad en obtener este título desde la creación de la iniciativa, en 2001, y en la segunda de Colombia en alcanzarlo, después de Bogotá, que fue seleccionada en 2007.

Khaled El-Enany, director general de la Unesco, ha indicado que esta distinción tiene un significado especial, pues demuestra cómo las expresiones culturales pueden convertirse en herramientas para superar las divisiones, fortalecer la convivencia y promover la paz.

Panorámica de la comuna 13 de Medellín. Foto: Getty Images

Las cifras respaldan la importancia que ha adquirido la ciudad en este aspecto. Según la Unesco, la capital antioqueña cuenta con más de 110 librerías y 25 bibliotecas, algunas de ellas instaladas en construcciones que anteriormente funcionaban como centros penitenciarios o dependencias policiales.

Estos espacios son parte de un proceso de recuperación urbana que ha convertido antiguos escenarios asociados con la seguridad y el conflicto en lugares de encuentro, aprendizaje y participación ciudadana. Para el organismo internacional, Medellín es hoy un ejemplo de cómo los libros y las bibliotecas pueden favorecer la reconciliación y generar transformaciones positivas en la sociedad.

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¿Cuáles son sus principales atractivos?

Más allá de su reconocimiento literario, la Ciudad de la Eterna Primavera cuenta con una variada oferta turística que combina gastronomía, historia, naturaleza, arte y entretenimiento. Entre sus principales atractivos está el corregimiento de Santa Elena, cuna de la tradición silletera y protagonista de la Feria de las Flores, así como Prado Centro, reconocido por su arquitectura patrimonial, y la carrera Junín, una de sus calles comerciales más tradicionales.

Otros espacios para conocer son el Parque de los Deseos, el Parque de los Pies Descalzos y barrios como Manrique, El Poblado y San Javier, en la comuna 13. Como ya se mencionó, este último se ha convertido en uno de los destinos más visitados gracias a su transformación social y cultural.

Plaza Botero en la capital antioqueña. Foto: Alcaldía de Medellín - API

Sus coloridos murales, espectáculos musicales, iniciativas comunitarias y escaleras eléctricas al aire libre atraen a viajeros interesados en conocer una de las historias de renovación urbana más representativas, no solo de Colombia, sino de la región.

La oferta se complementa con la Plaza Botero, donde se encuentran 23 esculturas monumentales del artista Fernando Botero, y el Parque Arví, un espacio natural rodeado de montañas que ofrece senderos ecológicos y actividades al aire libre, perfecto para quienes disfrutan de la naturaleza.

A este último se puede llegar en Metrocable, un recorrido que también hace parte de la experiencia de conocer a la capital antioqueña, con lindas vistas panorámicas de la ciudad.