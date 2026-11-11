Roban $800 millones a empleada de empresa de chance cuando iba a consignar el dinero en un banco de Pitalito

Habitantes de Pitalito, Huila, no salen del asombro por la manera en que delincuentes robaron a la empleada de una empresa de chance del sur de ese departamento en el preciso momento en que iba a consignar 800 millones de pesos en un banco de ese municipio.

El asalto sucedió en la mañana del martes 10 de noviembre, dentro de la entidad financiera y a pesar de que la compañía de apuestas había solicitado un esquema de seguridad a raíz de la alta suma de dinero que iba a transportar hacia el banco.

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El teniente coronel Camilo Eduardo Buitrago Gutiérrez, subcomandante del Departamento de Policía Huila (e), contó detalles de qué fue lo que realmente ocurrió.

“De acuerdo con la información preliminar, dos personas que se movilizaban en una motocicleta intimidaron con arma de fuego a una ciudadana que se disponía a realizar una consignación bancaria, hurtándole una suma cercana a los 800 millones de pesos”, dijo el oficial.

El teniente coronel Buitrago añadió que el grueso monto de dinero era producto del dinero recaudado por la empresa de chance.

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“Según lo manifestado por la víctima, correspondía al recaudo de una empresa de chance del sur del departamento del Huila”.

El oficial, sin embargo, dejó claro que ya tienen por lo menos una línea de investigación para tratar de dar con los responsables del millonario hurto.

“Así mismo se adelantan las verificaciones correspondientes frente a las circunstancias en que se presentó el hecho, teniendo en cuenta que la víctima manifiesta que contaba con personal de seguridad, quienes presuntamente se retiraron de la entidad bancaria antes de que culminara el procedimiento de consignación”, expresó.

La Policía, dijo Buitrago, dispuso de un grupo especializado contra el hurto para que, con todas sus capacidades investigativas y operativas, traten de identificar y ubicar a los responsables.

“Y así como para recolectar los elementos materiales probatorios que permitan avanzar en el esclarecimiento de este hecho”, dijo.

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Pitalito es una ciudad ubicada a unos 200 kilómetros de Neiva, unas 3 horas de recorrido en carro. Según el Dane, tiene un estimado de 145 mil habitantes.

Sin embargo, a pesar de tener unos 260.000 habitantes menos que Neiva, la capital del departamento, superó el número de asesinatos cometidos en esa ciudad este año.

El Ministerio de Defensa reveló a finales de octubre que en Pitalito, entre enero y septiembre, fueron asesinadas 60 personas, mientras que en Neiva la cifra llegó a los 53 homicidios.