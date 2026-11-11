Del “Bienvenidos a la patria Milagro” a “El que la hace la paga”: alcaldesa de Ibagué confrontó a criminales capturados

“En Ibagué, el que la hace la paga”. Con esa frase, la alcaldesa de la capital del Tolima, Johana Aranda, acompañó la presentación de los resultados de un operativo de seguridad que dejó 89 personas capturadas y más de 30 diligencias de allanamiento.

El video de la mandataria frente a varios detenidos se hizo viral y generó comparaciones con Abelardo De La Espriella y sus confrontaciones públicas con personas capturadas.

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En las imágenes, Aranda se dirige a los detenidos y les lanza otra frase que llamó la atención de los usuarios en redes sociales: “Qué pesar por sus madres”. La escena causó curiosidad por la presentación de los resultados y convirtió el procedimiento en tema de conversación.

La alcaldesa acompañó el balance con cifras del operativo desplegado en el BOSUR, en el que participaron 50 uniformados. Según informó, fueron capturadas 89 personas: 51 en flagrancia y 38 mediante orden judicial.

El procedimiento también permitió sacar de circulación cerca de 30.000 dosis de estupefacientes. Entre las sustancias incautadas se reportaron 18.441 dosis de marihuana, 3.700 de cocaína, 4.720 de bazuco y 65 de tusi.

A esto se sumó el decomiso de 1.285 armas cortopunzantes y la recuperación de nueve motocicletas.

La advertencia de la alcaldesa

Aranda compartió los resultados con un mensaje contundente en sus redes sociales: “En Ibagué, el que la hace, LA PAGA!!! 89 capturados, 30 allanamientos y cerca de 30.000 dosis de estupefaciente que sacamos de las calles”.

Johana Ximena Aranda Rivera, alcaldesa de Ibagué. Foto: Alcaldía de Ibagué.

La mandataria aseguró que los resultados no corresponden únicamente a unos días de trabajo, sino a un proceso de planeación y articulación entre distintas entidades. También afirmó que las autoridades continúan trabajando para que los habitantes de Ibagué tengan entornos seguros.

Sin embargo, más allá de las cifras del operativo, fueron las palabras de la alcaldesa frente a los capturados las que concentraron buena parte de la atención en redes. Algunos usuarios compararon su manera de confrontarlos con las escenas protagonizadas por el presidente Abelardo De La Espriella cuando se dirige públicamente a personas detenidas.