La gran ampliación de La Estación Ibagué: más comercio, experiencias y locales con potencial para invertir

Hace 15 años, en la esquina donde la calle 60 se encuentra con la avenida Ambalá en Ibagué, había un lote de algo más de 41.000 metros cuadrados. El arquitecto Augusto Salazar López, y los dueños del lote, accionistas de Netanya, vieron la oportunidad de desarrollar un centro comercial en un sector que en ese momento era incipiente como zona de negocios. SEMANA conversó con Salazar López sobre la ampliación del proyecto.

Pocos años después, en diciembre de 2013, La Estación Ibagué, uno de los principales centros comerciales de la ciudad, abrió sus puertas allí. Con él llegaron a Ibagué los primeros Cine Colombia, McDonald’s, Pepe Ganga y SAO. Hoy, además, reúne 30 marcas que no están en ningún otro lugar de la ciudad.

Las cifras respaldan su crecimiento. En 2014, su primer año completo de operación, La Estación Ibagué recibió 5 millones de visitantes y hoy son cerca de 7,5 millones al año, además de 1,5 millones de vehículos. Para Salazar, la cifra se dimensiona mejor cuando se pone al lado del tamaño de la ciudad. “Ibagué tiene 500.000 habitantes y tuvimos siete millones y medio de visitas el año pasado, perfectamente auditadas”, mencionó el arquitecto.

Durante el último año, la primera etapa ha tenido más del 98 % de ocupación y ahora las marcas que quieren entrar ya no tienen dónde. Por eso, con el correr de los años y el éxito comercial de La Estación Ibagué, su ampliación fue una consecuencia. La demanda ha crecido y muchas marcas quieren estar en lo que se ha convertido en un icono de Ibagué.

Hoy son más de 100 las marcas interesadas en tomar en arriendo un local de la ampliación de La Estación Ibagué. Algunas, incluso, ya forman parte de la oferta comercial, pero quieren más metros. Otras llegarán a Ibagué por primera vez. “¿Por qué escoger Ibagué? En Ibagué la gente consume. La gente compra, la gente paga, la gente es seria”, recalcó Salazar.

La Estación Ibagué, uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad. Foto: La Estación Ibagué - API

Más conexión con los visitantes

La obra es verdaderamente ambiciosa. La segunda etapa suma 32.210 metros cuadrados construidos y 110 locales comerciales, entre ellos un ancla y dos semianclas. Con ella, La Estación Ibagué pasará de 57.819 a 90.029 metros cuadrados y de 266 a 376 locales. Tendrá también un piso de entretenimiento y gastronomía con terraza, bares y restaurantes de mantel, un formato que el centro comercial no tenía, y 313 parqueaderos nuevos que se suman a los más de 1.000 que ya existen.

Las dos etapas quedarán unidas por un enlace peatonal climatizado de 600 metros cuadrados en tres pisos, con pasillos de 11 metros de ancho y cubierta con luz natural. La intención es que quien camine de un edificio al otro no sienta que cambió de lugar. El nuevo parqueadero, ventilado e iluminado, tendrá dos escaleras eléctricas y cuatro ascensores.

Desde el parqueadero, un ascensor subirá también a un hotel de 102 habitaciones. Ubicado dentro de un centro comercial de casi 400 locales, será una comodidad adicional para los dueños o ejecutivos que viajan a visitar sus negocios. Pero la gran apuesta es competir con las tarifas de los hoteles de la zona sin bajar el estándar, con parqueadero, cines, gimnasio, bancos y restaurantes a un ascensor de distancia.

Se calcula que la ampliación generará entre 800 y 1.200 empleos directos e indirectos, que se sumarían a los cerca de 1.100 que hoy genera el centro comercial. Y no se trata solo de quienes trabajan en seguridad, aseo, información, mercadeo o publicidad: cada una de las marcas tiene por lo menos 12 empleados.

Inversión con respaldo

De acuerdo con La Estación Ibagué, la ampliación funciona en un orden distinto al de muchos proyectos inmobiliarios, en los que el inversionista compra sobre planos y espera a que alguien llegue a ocupar el local. Aquí, primero una marca pide espacio y después un inversionista compra el local que esa marca necesita para arrendárselo.

Augusto Salazar López, el arquitecto detrás de la ampliación de La Estación Ibagué. Foto: La Estación Ibagué - API

Así, explican los responsables del proyecto, quien invierte no adquiere un proyecto en planos, sino un local dentro de un centro comercial que lleva más de una década en funcionamiento. Según el centro comercial, la mayoría de los locales son de formato medio, de entre 60 y 100 metros cuadrados, y más de la mitad de la ampliación ya está comercializada. Como respaldo para el comprador, los pagos se consignan en una fiducia con FIDUAVAL.

Finalmente, Salazar suma un dato que pesa en el cálculo de cualquier propietario: la cuota de administración, que es la más baja entre los centros comerciales de la región y apalanca mejor la decisión de invertir.

Los promotores de La Estación Ibagué Centro Comercial son el arquitecto Augusto Salazar López, creador de grandes centros comerciales en Colombia y de la primera etapa del proyecto, y Netanya, empresa promotora y gestora de proyectos inmobiliarios exitosos en el país.

*Contenido elaborado con el apoyo de Factorial.