Aguacero en Ibagué: reportaron árboles caídos, daños en vehículos y el Teatro Tolima tuvo que ser evacuado

Un fuerte aguacero cayó esta tarde de viernes, 2 de octubre, en Ibagué.

Las fuertes precipitaciones provocaron daños en algunas calles, caída de árboles y en la infraestructura del Teatro Tolima.

“Las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde de este viernes en Ibagué ocasionaron afectaciones en la infraestructura del Teatro Tolima, mientras en este escenario se desarrollaban ceremonias de grado. De manera inmediata, se activaron las acciones de atención y verificación de la situación. Gracias a Dios, no se reportan personas heridas entre los asistentes a las actividades que se desarrollaban en el lugar”, indicó en sus redes sociales la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

ADRIANA MAGALI MATIZ. GOBERNADORA DEL TOLIMA. IBAGUE AGOSTO 27 DE 2026. Foto: Alejandro Acosta

Los asistentes a esa ceremonia vivieron un gran susto al ver cómo el agua se colaba a borbotones por el techo del prestigioso escenario cultural de los ibaguereños.

Tanto, que evacuaron en medio de gritos e incertidumbre por un posible daño más grave que pudiera ocurrir y empapados.

Según la gobernadora, se revisará la infraestructura para determinar el alcance de los daños.

“La Gobernación del Tolima, a través de las entidades y equipos técnicos correspondientes, realizará una inspección detallada de la infraestructura, con el propósito de establecer el alcance de los daños y definir las intervenciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y recuperar las áreas que hayan resultado afectadas”, expresó.

Esta emergencia se da precisamente cuando la ciudad se apresta para recibir viajeros por la semana del receso escolar.

Juez otorga casa por cárcel a Miguel Quintero Calle y deja en libertad a Sebastián Ortega por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana

Sin embargo, es pertinente tener en cuenta que el Ideam advirtió sobre precipitaciones de alta intensidad en una parte representativa de Colombia.

Según la entidad, esta semana podría estar pasada por agua; las lluvias fuertes se concentrarán en el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar (centro y sur), Sucre, Córdoba, Antioquia (norte y occidente), los Santanderes, el norte del Tolima, toda la franja del Pacífico (Chocó, occidente de Valle y Cauca) y varios sectores de la Orinoquía como Arauca, Casanare, Meta, Vichada y Guainía.

Ideam alerta sobre la inminente extinción del nevado Santa Isabel: la cima ya no es de nieve

Ese pronóstico prevé lluvias moderadas en la zona del Golfo de Urabá, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío), sur del Huila, Caquetá, Putumayo, Guaviare y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Lluvias dispersas acompañarán la jornada en Nariño, Amazonas, Vaupés, el oriente de Valle y Cauca, y el norte del Huila.

Durante la jornada del sábado, las precipitaciones fuertes se reubicarán principalmente en la franja occidental y andina, abarcando La Guajira (centro y sur), el norte de Magdalena y Cesar, sur de Bolívar, norte y oriente de los Santanderes, Antioquia, Chocó y el centro-sur del litoral Pacífico (Valle, Cauca y Nariño).