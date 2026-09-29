Hay razones para celebrar, mientras se puede. Aún hay música, ocio y creatividad para la juventud en Ibagu. Esto lo prueban Los Pericos, Raven, Kraken, Doctor Krápula, la Banda Sinfónica del Tolima yla amplia representación de artistas nacionales, internacionales y regionales que integran el cartel de la edición XXV del Festival Internacional Ibagué Ciudad Rock.

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Hay festivales que cumplen años y hay festivales que, después de un cuarto de siglo, se convierten en parte de la memoria de una ciudad. Ibagué Ciudad Rock llega a sus 25 años y lo hace como ha construido su historia: haciendo ruido, abriendo espacios, conectando generaciones y demostrando que la música alternativa también puede ser una poderosa forma de identidad cultural. Después de meses de convocatorias, audiciones, curadurías y anuncios progresivos, el festival presentó oficialmente el cartel de su edición XXV, una celebración que durante tres días convertirá a Ibagué en punto de encuentro para el rock, el metal, la música electrónica, las nuevas culturas y diferentes expresiones de la escena alternativa.

El encuentro se realizará los días 23, 24 y 25 de octubre de 2026, en el Patio de Banderas de la Unidad Deportiva de Ibagué

Un cartel para celebrar 25 años de historia

La edición XXV tiene como protagonistas internacionales a Los Pericos, una de las agrupaciones más importantes del rock latinoamericano, y a Raven, referente histórico del heavy metal británico. A ellos se suman algunos de los nombres fundamentales de la música alternativa colombiana, entre ellos Kraken, Doctor Krápula y la Banda Sinfónica del Tolima, además de una extensa representación de artistas y agrupaciones que han construido la historia sonora del Tolima y del país.

Tres universos convivirán: el rock y el metal, Electronic Sessions e Ibagué Ciudad Geek. El evento evoluciona en sus 25 años de historia. Foto: cortesía ICR / A.P.I.

Se destaca la presencia de Los Pericos y Raven, junto a referentes nacionales como Kraken y Doctor Krápula, dentro de la programación de las bodas de plata del evento

El cartel también incluye a Dafne Marahuntha, Gonde Do Duque, Akash, Athanator, Hedor, Vitam Et Mortem, Luciferian Fantoches, Madame Whiskey, Locomboó, Altermonster, Atávico, Atrapamoskas, Bored, Camargo, El Trío de las 3N, Lemarchand, Psylock, Sadistic Domain, Sin Mente, Sporas, Síndrome de París, Vinilo Pintado, Sonicó, Julio Victoria, Gerardo, DJ Guitto, Matilda Nox, Dr. Mag, Juan Gordillo, Marc Mad, Berxet, Fify La Magia, Ghostcam, Ikri, Julián OC, Kombeima, Luisferest, Ruedens Raight, White Prada, Zadrak y Zamanta, entre muchos otros nombres que completan esta edición especial.

La edición XXV tiene como protagonistas internacionales a Los Pericos, una de las agrupaciones más importantes del rock latinoamericano, y a Raven. Foto: cortesía ICR / A.P.I.

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Tres días, tres universos, una nueva historia

Algo deja claro el cartel de 2026: Ibagué Ciudad Rock no celebra sus 25 años mirando hacia atrás. El festival decidió utilizar este aniversario para crecer. La edición XXV contará con tres grandes universos de programación que convivirán durante las jornadas del festival.

El primero mantiene el corazón histórico del encuentro: el rock y el metal, con artistas internacionales, nacionales y una representación significativa del talento regional que continúa alimentando la escena musical del Tolima.

El segundo es Electronic Sessions, una nueva experiencia dedicada a la música electrónica, concebida alrededor de un formato 360° inspirado en la estética Boiler Room y construida a partir de un proceso de convocatoria y audiciones para DJs.

El tercero es Ibagué Ciudad Geek, una nueva tarima que conecta el festival con el anime, los videojuegos, el cosplay, el K-Pop, el J-Pop, el arte y las nuevas comunidades culturales.

La creación de estos nuevos espacios responde a una transformación que el festival viene planteando para esta edición: ampliar públicos sin abandonar la identidad que lo ha acompañado durante 25 años.

Tolima, protagonista

Una de las grandes apuestas de Ibagué Ciudad Rock XXV continúa siendo el fortalecimiento de la escena regional. Durante el proceso de convocatoria, 30 agrupaciones fueron preseleccionadas para las audiciones presenciales realizadas el 1 y 2 de agosto. El proceso contó con un panel integrado por Roxana Restrepo, vocalista de Kraken; Gustavo “Chucky” García, escritor y exprogramador de Rock al Parque; y Juan Carlos Obando, gestor cultural y productor general. De allí surgieron diez agrupaciones que hacen parte de la programación principal: Atrapamoskas Club, Altermonster, Adrenalina, Lemarchand, Sadistic Domain, Psylock, Posmortem, Sporas, Síndrome de París y Sin Mente. Es una decisión que habla de una de las características más importantes de Ibagué Ciudad Rock: el festival no solamente trae artistas a la ciudad; también construye escenario para que los artistas de la región tengan dónde tocar, circular, encontrarse con otros públicos y proyectar sus propuestas.

Bandas que construyeron la historia

Una celebración de cuarto de siglo no podía limitarse a las nuevas generaciones. Por eso, el cartel incorpora un componente de memoria y reconocimiento a diferentes artistas y agrupaciones que han sido fundamentales en la construcción de la identidad musical del Tolima. Dafne Marahuntha, Locomboó, Hedor, Imromtus Ad Mortem, El Trío de las 3N, Matilda Nox, DJ Guitto y Exequia, entre otros proyectos, hacen parte de este encuentro de generaciones. Particularmente, Exequia llega a esta celebración con tres décadas de trayectoria, convirtiendo su presencia en uno de los momentos que conecta directamente la historia de la escena con el presente del festival. Así, el cartel de Ibagué Ciudad Rock XXV no funciona solamente como una lista de artistas. Es una fotografía de 25 años de música alternativa en movimiento.

Ibagué Ciudad Geek: nuevas puertas

Uno de los grandes estrenos de esta edición es Ibagué Ciudad Geek, un universo que nace dentro del festival para conectar la música con otras expresiones contemporáneas. El espacio, presentado por B2Go y desarrollado junto a Petto Maid Café / Sweet Maid Con, reunirá diferentes manifestaciones de la cultura geek, incluyendo anime, videojuegos, cosplay, K-Pop y J-Pop. La programación incluye proyectos como Samurai Band, OtalkerZ, Aliette_G, Digital War Machine, Shin-Jidai, Snowdrop, Moonstruck, Akira, Kiviuq, The¢hara, Nani y agrupaciones de The Breakers, ampliando la experiencia del festival hacia nuevas audiencias. Es, quizás, una de las señales más claras de lo que significa cumplir 25 años: seguir siendo reconocible, pero no quedarse quieto.

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Mantener vivo el Festival: labor de todos

En su edición XXV, Ibagué Ciudad Rock propone un modelo de aporte voluntario para el ingreso, una iniciativa que convierte al público en parte activa de la construcción y sostenibilidad del festival. A través de Fever, el público podrá realizar su aporte y elegir entre las diferentes modalidades disponibles para acompañar la celebración de los 25 años de Ibagué Ciudad Rock.Cada aporte contribuye directamente a que esta celebración pueda continuar creciendo, generar espacios para los artistas y fortalecer un proyecto cultural que durante 25 años ha construido escena en el Tolima.

Este modelo representa además una apuesta por la autosostenibilidad de los festivales culturales, buscando que Ibagué Ciudad Rock pueda consolidarse como uno de los proyectos de festivales autosostenibles más importantes del país. Más que pagar por entrar, el público tiene la posibilidad de aportar para que la historia continúe.

*Aportes voluntarios disponibles a través de Fever: https://feverup.com/m/777232.