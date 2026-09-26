Ya puede leer nuestra reseña de Nobody’s Coming To Save You, segundo LP de la banda dublinesa Gurriers, y, sobre todo, ya puede escuchar el gran trabajo musical que se fajaron los cinco irlandeses aletosos; un disco forjado entre el burnout de toques y toques, un mundo que se debate entre la división total y el accionar colectivo, y el envión de saber que hay que aprovechar el momento, la ventana y las musas.

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No sorprende que sea un discazo. Su debut Come And See fue espectacular y este segundo envión de diez canciones profundiza su paleta emocional y sónica. Así se cimenta como otra banda irlandesa (como Fontaines D.C. y KNEECAP, entre otras) que revitaliza la escena musical global desde su marca única de post-punk.

En esta charla con Arcadia, desde su Dublín natal, Dan Hoff confiesa que esta nueva música se atribuye a lo que han hecho como banda, pero también al apoyo que recibieron de sus productores y equipo, que les dieron alas cuando la exigencia física y mental parecía consumirlos. De música, literatura, su voz y mucho más, esto nos dijo.

Dan Hoff de Gurriers no quiere tener voz de ángel. Como sus ídolos, quiere que su voz transmita una personalidad. Foto: Redferns

Arcadia: ¿Algo que sepa sobre Colombia, Dan?

DAN HOFF: No mucho. Tengo un muy buen amigo de Colombia. Danny Gómez, de una banda llamada Native Sun. Sé algunas cosas sobre Colombia gracias a él, pero no tanto como lo que supongo que la televisión y los medios de comunicación intentan mostrar. De hecho, vi el episodio de Anthony Bourdain en Colombia.

Arcadia: Quería empezar preguntándole sobre el nombre Gurriers, porque asumir su naturaleza de Dublín y una actitud retadoramente verbal parece muy apropiado para la banda. ¿Les tomó tiempo decidirse por ese nombre?

D.H.: Curiosamente, cuando empezábamos la banda no tuvimos nombre por mucho tiempo porque éramos muy selectivos con todo. Así que tomó muchísimo tiempo. Creo que tenía cuatro hojas A4 llenas de nombres escritos. Si puedo recordar algunos, uno era Pink Pits (Axilas Rosadas), porque mi novia de ese entonces, con quien vivía, se tiñó el vello de las axilas de rosa. Y yo pensé: “ese es un gran nombre”, pero a los chicos no les gustó. Luego hubo otro llamado Television Club, que no funcionó. Y creo que otro era algo como Guess Who (Adivina Quién) o nombres estúpidos por el estilo. Y después, creo que a Mark un amigo lo llamó “gurrier”. Algo como “Ah, ¡pequeño gurrier!”, básicamente. Y Mark dijo: “ese debería ser el nombre”. Nos lo propuso y todos dijimos: “Ese es”.

¿Pudieron atrapar los Gurriers un rayo en una botella otra vez? Nosotros creemos que sí. Foto: Steve Gullick

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Arcadia: Estallan en el radar mundial y me pregunto si esa notoriedad impacta y cambia su forma de actuar, cantar y escribir. Cuéntenos sobre lo que está sintiendo en el presente, justo ahora que lanzan este nuevo trabajo.

D.H.: Es una muy buena pregunta. Creo que hay casi una necesidad de ser como un actor en el escenario, una persona diferente. Y cuando estábamos haciendo el segundo álbum, en el estudio, por cómo eran las canciones, yo pensaba de manera muy consciente cómo interpretaría estas nuevas canciones en vivo...

Mi forma de comportarme fuera del escenario nunca va a cambiar. Mi regla número uno es dejar el ego para el escenario y quitarlo fuera de él. Es como quitarse la máscara; es demasiado agotador intentar ser otra persona. Dan Hoff

Porque con el primer álbum éramos bastante erráticos en el escenario, saltábamos de un lado a otro y nos volvíamos locos. Pero en este álbum hay algunas canciones que son bastante más emocionales, con más canto y se sienten menos interactivas con el público. Así que he estado dando vueltas en mi cabeza a cómo hacer que todo mezcle bien. Y está ese aspecto de ser alguien que no soy, lo cual es bastante intimidante pero también muy emocionante. Sin embargo, mi forma de comportarme fuera del escenario nunca va a cambiar. Mi regla número uno es dejar el ego para el escenario y quitarlo fuera de él. Es como quitarse la máscara; es demasiado agotador intentar ser otra persona. Y creo que mi pareja y mis amigos me pondrían en mi lugar si empezara a actuar de forma diferente.

Arcadia: Una fortuna, tener personas que realmente lo mantienen con los pies en la tierra, lo traen de vuelta a la realidad...

D.H.: Muchísimo.

Arcadia: Se suele decir que el primer álbum se escribe toda la vida y que el segundo surge de un frenesí. Cuéntenos cómo fue para ustedes, porque, por supuesto, entre 2024 y 2026 parece que no han parado. Se siente una sinergia ininterrumpida. ¿Cómo fue afrontar la composición y creación de este segundo disco?

D.H.: Definitivamente fue un desafío. No es algo ideal, pero intentas no derivar todo de lo que hiciste en el primer álbum. Intentas hacer un disco nuevo pero a la vez piensas: “¿Habría puesto esto en el primer álbum? ¿Será tan bueno como el anterior?”. No deberíamos pensar así, y simplemente intentar escribir buena música, que es lo que queríamos, pero sucede...

También está el miedo a las críticas, porque cuando recibes las primeras reseñas de tu primer álbum ves cómo escribe la gente. No quieres que las críticas negativas se metan en tu cabeza (de hecho, escribí una canción sobre una de ellas).

Y existe ese aspecto intimidante de poder atrapar un rayo en una botella otra vez. Creo que siempre tuvimos la firme intención de hacer un segundo álbum en 2025, pero estábamos muy ocupados, constantemente de gira y componiendo. Así que cada vez que volvíamos a casa luego de meses y meses de conciertos, componíamos. Y aunque no puedo hablar por todos, creo que nuestra salud mental no estaba al 100 por ciento en el álbum. Si no hubiéramos contado con la ayuda de (Mark) Bowen y Lauren (Humphrey) para darnos esa chispa y ese impulso real, habría sido un álbum completamente distinto. Realmente les agradezco mucho. Al final, terminamos nuestra gira por el Reino Unido y fuimos directo a la preproducción para grabar el disco. Fueron dos semanas de grabación, dos días libres y luego directo a la gira irlandesa y europea...

Arcadia: Fuerte...

D.H.: Fue muy duro, pero lo logramos teniendo a estas dos personas de nuestro lado y a Whiz, nuestro ingeniero, todos emocionados por lo que estábamos tocando. Son personas que admiramos, y cuando la parte intimidante pareció desaparecer todo se volvió realmente emocionante.

Portada del segundo disco de Gurriers, 'Nobody's Coming To Save You', un viaje por 10 pistas. Foto: Steve Gullick

Arcadia: Iba a preguntarle cómo equilibran la creación de esta nueva música recibiendo tantos aportes de Mark Bowen, de Lauren Humphrey, de Chris Fullard, de John Congleton, y aun así lograr que siga siendo suya. Pero entiendo que les ayudaron a sobrellevar toda esa sobresaturación de trabajo y de creatividad...

D.H.: Sí, Bowen fue increíble también por razones relacionadas con tener su propia banda, y poder preguntarle cómo Idles navegó por ciertas situaciones. Él fue muy abierto sobre todo eso. Y probablemente lo aburrí con la cantidad de mensajes de texto que le envié, pero es un tesoro de información. Cuando estás con personas así, que tienen años y años de conocimiento e historia, y tienes esa oportunidad, vas a querer saberlo todo.

Sobre John (Congleton), es un productor fenomenal y un mezclador increíble. Y llegó en un punto en el que el álbum no sonaba como queríamos. Nos dijo: “Tengo 10 días libres. Puedo mezclar el álbum”, y pensamos, “¿10 días?”. Y sí, lo hizo así de rápido. Era más rápido mezclando que nosotros enviándole notas sobre las canciones. Nos mandaba tema tras tema preguntando: “¿Qué les parece?”.

En un momento estábamos en la camioneta escuchando la última canción del álbum, Crybaby y nos recuerdo saltando de arriba abajo. Y pensé,¡así sonaba en mi cabeza. Así debía sonar la canción en el disco! Y eso es algo muy difícil de lograr. Dan Hoff

En un momento estábamos en la camioneta escuchando la última canción del álbum, “Crybaby”, y nos recuerdo saltando de arriba abajo. Y pensé, “¡así sonaba en mi cabeza. Así debía sonar la canción en el disco!”. Y eso es algo muy difícil de lograr, porque siento que cuando tienes una idea en tu cerebro, sea cual sea, nunca termina siendo exactamente lo que plasmas en el papel. Y él logró que lo fuera.

Mark Bowen, una guitarra fundamental de Idles, produjo el disco nuevo de Gurriers. Bowen fue esencial para el sonido que consigue la banda. Foto: Getty Images

Arcadia: Quería abordar la canción “Nobody’s Coming to Save You” (Nadie vendrá a salvarte). En Colombia, hace apenas un mes, tuvimos un terremoto y ahora hay incendios devastadores. Mucha gente perdió sus hogares y a sus familiares. Y resonó que nadie vendrá a salvarnos, excepto, tal vez, la gente misma, no un Gobierno. Quería preguntarle sobre ese tema, sobre la decisión de convertirlo en el título del disco y cómo resuena con usted en 2026, un año en el que el mundo entero parece estar en llamas...

D.H.: Es muy interesante lo que menciona. Hay una cita en “Nobody’s Coming to Save You” que dice: “La esperanza es un hacha con la que derribas puertas”, de Rebecca Solnit. La cita completa es: “La esperanza no es un boleto de lotería que te ganas. Es un hacha con la que derribas puertas”. Y ella básicamente hace referencia en esa parte del libro al terremoto de San Francisco. Todo el libro trata sobre las personas, el colectivo, principalmente la clase trabajadora, los obreros; la gente que no es el gobierno uniendo fuerzas colectivamente, ayudándose mutuamente y saliendo de las dificultades. Gracias a esa cita, mi vida y mi perspectiva del mundo cambiaron genuinamente: entendí que hay una respuesta para todo esto. El enemigo es ese 1 por ciento y nosotros somos más que ellos. Sé que suena a cliché lo de “nosotros contra ellos”, pero realmente esa es la respuesta.

Escuchar esa canción por primera vez puede sonar a desesperanza, pero si profundizas, es un llamado a la acción y es una canción sobre crear esperanza dentro de uno mismo para luego, colectivamente, con suerte, lograr un cambio. Dan Hoff

Escuchar esa canción por primera vez puede sonar a desesperanza, pero si profundizas, es un llamado a la acción y es una canción sobre crear esperanza dentro de uno mismo para luego, colectivamente, con suerte, lograr un cambio.

Arcadia: Cuéntenos del sonido de la banda, que llega a nuevos niveles en este trabajo. No sé si es ese bajo lo que lo amarra y propulsa todo. ¿Cómo lo hicieron realidad en el estudio y lo proyectaron durante la composición?

D.H.: Sí, claro. Charlie (Charlie McCarthy, el bajista en propiedad) sería la mejor persona para responder a esta pregunta, pero por lo que puedo recordar, hubo mucha conversación entre Bowen y Charlie con los pedales, intentando buscar el tono perfecto para crear esta atmósfera casi inquietante.

La música puede crear mundos enteros a partir de simples tonos, transmitiendo emociones y sentimientos. Intentamos crear algo que se sintiera bastante melancólico, sombrío y desesperanzado, y el bajo refuerza esa sensación. Dan Hoff

La música puede crear mundos enteros a partir de simples tonos, transmitiendo emociones y sentimientos. Intentamos crear algo que se sintiera bastante melancólico, sombrío y desesperanzado, y el bajo refuerza esa sensación. Aunque cuando llega el puente, hay un ligero ritmo que se siente como la esperanza, como el latido del corazón que regresa. Y luego, cuando canto, hay un registro más alto, un canto más animado. Intento decirle a la gente que podemos hacer un cambio. Esa es una forma de ver la canción, si bien creo que todo esto es muy subconsciente, pero es interesante pensar en retrospectiva que así es como haces estas cosas e intentas que las ideas se hagan realidad.

La más reciente incorporación, Charlie McCarthy de Gurriers, en el Electric Picnic 2026 de Irlanda. Su bajo truena en este nuevo trabajo. Foto: Getty Images

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Bowen y Charlie estuvieron mucho tiempo en eso (*hace gestos de ajustar niveles y mover perillas). Tengo fotos de Bowen tirado en el suelo jugando con los pedales de Charlie mientras él tocaba, y con los pedales de los demás chicos. Son recuerdos que te hacen preguntarte si eso realmente está sucediendo; de locos. ¡Bowen está en una de mis bandas favoritas y esto está ocurriendo! Eso fue muy divertido.

Arcadia: Quisiera preguntarle sobre su interpretación vocal y los desafíos que este disco le trajo. Hay muchas líneas grandiosas; una que se me quedó grabada es: “Días brillantes, brillas desde tu alma”...

D.H.: Tuve bastantes problemas cuando estábamos grabando el álbum porque veníamos saliendo de una gira e inmediatamente entramos a la producción. Así que mi voz estaba bastante resentida. Y tuve muchos problemas para dormir algunas noches. Fue difícil.

Así que, tontamente, decidí cantar en algunas canciones (*ríe). Lo que me pasa a mí es que no quiero sonar como un cantante con voz de ángel. Me gusta una cita de una de mis canciones favoritas de Silver Jews que dice: “Mis cantantes favoritos no sabían cantar” (All my favorite singers couldn’t sing). Y es muy cierto. Mis cantantes favoritos son Tom Waits, Nick Cave, PJ Harvey... Ella no es una cantante espectacular, pero tiene una personalidad increíble en su voz. Creo que eso es más importante para mí que alguien que pueda alcanzar todas las notas. Deberías dar las notas y estar afinado, claro, pero es mejor si hay más una personalidad y una historia detrás de la voz, como ocurre con la voz de Tom Waits. Eso quería hacer con mi voz. Bowen y yo hablamos durante horas sobre las interpretaciones vocales; él grababa una toma y yo decía: “Oh, eso no está muy bien”, y él respondía: “Pero está bueno, hay algo ahí, una imperfección y suena auténtico”.

Deberías dar las notas y estar afinado, claro, pero es mejor si hay más una personalidad y una historia detrás de la voz, como ocurre con la voz de Tom Waits. Eso quería hacer con mi voz. Dan Hoff

Y pasó algo similar con los chicos de la banda. Por ejemplo, Mark cometió un error en una de las canciones y dijo: “Oh, haré esa toma otra vez”. Era un error, pero Bowen dijo: “Sonó genial, y nadie más conoce la canción excepto ustedes, así que es jodidamente genial. Tu error suena genial”. No necesitas ser perfecto. No necesitas ser como The Beatles tocando para cinta.

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Arcadia: Y hablando un poco sobre su pluma, sobre lo que escribe y los temas que aborda —estos dobles raseros sobre la guerra, el lucro, el nepotismo, el capitalismo y la relación de las personas con el alcohol—, cuéntenos un poco: ¿le vienen ideas a la cabeza, las escribe y luego las convierte en canciones? ¿Cómo compone estas letras?

D.H.: Siempre intento buscar referencias en otros medios que no sean solo la música. La canción “Today is Not Enough” (Hoy no es suficiente), por ejemplo, surgió de la idea de una pintura en una galería de arte que se titulaba así. Me gustó la frase, la anoté y dos años después compusimos una canción. Lo primero que dije fue “today is not enough” y a los chicos les pareció excelente. Sé que suena a película de James Bond, pero es genial.

La canción Today is Not Enough (Hoy no es suficiente), por ejemplo, surgió de la idea de una pintura en una galería de arte que se titulaba así. Me gustó la frase, la anoté y dos años después compusimos una canción. Dan Hoff

“Nothing Happens Twice” (Nada pasa dos veces) provino de una crítica de una obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, pues una mujer escribió en su reseña que era una obra “donde nada ocurre, nada ocurre dos veces”. Pensé que era hermoso, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, pero no. Me gustó, la tomé y quise escribir todo un universo y una canción a partir de ella, de forma muy fluida, como un flujo de conciencia. “Crybaby” trata sobre mis propias complicaciones con el alcohol. A veces tiendo a no poder tomarme solo una cerveza; tiene que ser una cantidad continua y eso no es bueno ni para mi salud ni para mi cabeza. Así que se intenta buscar terapia y poesía para explicar los motivos por los que eres así, y con suerte conectar y recibir las interpretaciones de otras personas, eso es importante.

Crybaby trata sobre mis propias complicaciones con el alcohol. A veces tiendo a no poder tomarme solo una cerveza; tiene que ser una cantidad continua y eso no es bueno ni para mi salud ni para mi cabeza. Así que se intenta buscar terapia y poesía. Dan Hoff

Escribo muchísimas cosas pequeñas. Anoto cosas de las conversaciones de la gente cuando dicen algo y, con suerte, subconscientemente encaja en una canción. Me gusta mucho tomar prestado de otras disciplinas. David Bowie decía que “los buenos artistas escriben, los grandes artistas roban”, y eso me ha facilitado un poco la vida.

Arcadia: Quisiera quedarme un momento con esas referencias de la literatura. Toma mucho de Beckett, de Slavoj Žižek, de Kurt Vonnegut y nos acaba de hablar de esta escritora estadounidense, Rebecca Solnit. Me pregunto si esto es especialmente importante en una época en la que de nuevo se queman libros y se censuran en muchas partes del mundo. ¿Es un esfuerzo consciente de su parte, o simplemente se debe a su crianza y a su hábito de lectura?

D.H.: Es una muy buena pregunta. Nunca lo había pensado bajo la perspectiva de la censura de libros prohibidos o la quema de libros. Siempre he utilizado la literatura y la lectura como una fuente de información, puntos de referencia e inspiración. Especialmente al leer, diría yo, a los beatniks cuando era bastante joven, esa generación estadounidense que escribía como música de jazz, con el ritmo de una canción. Conforme crezco, creo que uno de mis grandes puntos de inflexión como escritor fue leerlos a ellos y a Bukowski, a todos esos hombres sumamente problemáticos que, cuando creces, te das cuenta de que eran unos cabrones. Pero me abrieron los ojos a lo poderosas que son las palabras y a cómo puedes decir tanto con tan poco.

Los libros... siempre me he sentido atraído por ellos. Incluso de niño me metía en problemas en la escuela primaria por leer libros en lugar de hacer mis tareas. Dan Hoff

Los libros... siempre me he sentido atraído por ellos. Incluso de niño me metía en problemas en la escuela primaria por leer libros en lugar de hacer mis tareas. Pero eran de esos libros Elige tu propia aventura, tipo: “Ve a la página 55 si quieres tomar el siguiente camino”. Luego me interesé más por la ficción para adultos o ficción juvenil. El primer libro que realmente me despertó el deseo de leer literatura de culto fue Miedo y asco en Las Vegas. Lo leí durante unas vacaciones en España cuando tenía 16 años, y a partir de ahí me obsesioné con la cult fiction. Todos esos libros eran groseros, insoportables y no pedían disculpas, y, obviamente, no serían muy bien recibidos si se escribieran ahora.

Cuando empezaban la banda no tuvieron nombre por mucho tiempo porque eran muy selectivos. Tom{o tiempo llegar a Gurriers. Foto: Steve Gullick

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Arcadia: Ha compartido tiempo y música con los chicos de Fontaines D.C. y KNEECAP, y ellos seguro habrán aprendido lecciones de la fama y notoriedad, incluso sobre la prensa o la ley yendo tras de ellos. ¿Alguna lección que hayan compartido con usted sobre surfear esta ola?

D.H.: No realmente. He hablado de eso un poco más con Bowen sobre cómo pueden ir las cosas y simplemente sobre disfrutar del proceso. Con los chicos de Fontaines D.C. se trata más que nada de qué música nos gusta, qué libros estamos leyendo o de tomarnos una Guinness. Siempre es algo breve. Creo que es una de las cosas que he aprendido de estar en una banda: pasé mucho tiempo con Bowen el año pasado mientras hacíamos el álbum, y probablemente solo lo vea una vez este año. A los muchachos de Fontaines D.C. tal vez los vea una o dos veces este año o el próximo, y cuando nos encontramos hablamos como si fuéramos amigos de toda la vida, pero luego todo sigue su curso. Creo que hay algo muy agradable en eso: cuando nos vemos es más como un “vaya,¡aún no me he cansado de ti!”.

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ARCADIA: Han lanzado videos increíbles para este trabajo. Háblenos un poco sobre ese aspecto visual y sobre hacer realidad estas obras...

D.H.: Thomas James es un genio y un ser humano increíble. Realmente se sumergió y conectó con el medio de nuestra música para reflejarla con visuales asombrosos. Cuando nos reunimos con él por primera vez, me pidió referencias para el primer video musical de “Nobody’s Coming to Save You”. Fue divertido porque mencioné la película Ven y mira (de la cual tomé el nombre del primer álbum, Come and See), la obra de teatro Reventados (Blasted) de Sarah Kane, y otra película de 1984 llamada Threads, un falso documental sobre la Guerra Fría. Él me dijo: “¡Esa es mi película favorita y esa es mi obra de teatro favorita! Y me encanta Threads”, así que el clic fue inmediato. Y empezó a recomendar libros, música. Somos amigos ahora.

Es algo realmente agradable de ser artista o creativo: las amistades que puedes entablar, que te hubiera gustado tener cuando eras más joven. Tener ahora alguien con quien compartir ideas es algo hermoso. Él es un gran director, y necesita descansar y disfrutar porque es el hombre más trabajador que conozco.