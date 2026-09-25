Luister La Voz vive su mejor momento: es nominado a los HEAT 2026 y lleva su carrera musical al éxito

El talento de Cartagena sigue ganando espacio en la escena musical latinoamericana. Luister La Voz fue nominado a los HEAT Latin Music Awards 2026 en la categoría Mejor Artista Región Andina, un reconocimiento que pone su nombre junto al de importantes exponentes de la música latina y representa un nuevo paso en su crecimiento artístico.

Piso 21 y Micro TDH se reencuentran en un nuevo tema: ‘Segunda cita’ revivirá su conexión tras varios años

En esta categoría, el cartagenero comparte nominación con Greeicy, Mau y Ricky, Jombriel, Dayanara, Andreina Bravo, Nanpa Básico, Lasso, Los Amigos Invisibles, Miguel Bueno, Mike Bahía y FARIANA, entre otros. Reflejando la diversidad de sonidos y artistas que hacen parte de la escena musical de la región.

Los HEAT Latin Music Awards, creados en 2015, se han consolidado como una plataforma de reconocimiento para la música latina y reúnen artistas de distintos países y géneros.

Una de sus particularidades es precisamente la división por regiones, que busca visibilizar el talento de diferentes mercados de Latinoamérica. En 2025, la ceremonia se realizó por primera vez en Colombia, en Medellín, y reunió a grandes figuras de la industria musical.

Para Luister La Voz, esta nominación representa la posibilidad de llevar el nombre de Cartagena a un escenario internacional y de continuar ampliando su presencia dentro de la nueva generación de artistas colombianos que está conquistando la música latina.

La edición 2026 de los HEAT Latin Music Awards se realizará en Puerto Vallarta, México, el próximo 5 de noviembre, como cierre de la Semana HEAT, que tendrá actividades del 31 de octubre al 5 de noviembre. Será además la primera vez que la ceremonia se realice en México.

Esta nominación llega en un momento inmejorable para el artista cartagenero, que recientemente presentó su canción Vulnerable junto a Manuel Turizo, alcanzando el top 10 del Billboard Hot 100 Colombia esta semana.

Horarios oficiales de Rock al Parque 2026: prográmese para ver a Mon Laferte, Rata Blanca y Apocalyptica

¿Quién es Luister La Voz?

Luis Carlos Cabeza de Ávila, conocido artísticamente como Luister La Voz, es un cantante y compositor nacido en Cartagena de Indias que se ha consolidado como uno de los principales referentes de la evolución de la champeta y la música urbana del Caribe colombiano.

Su propuesta combina sus raíces cartageneras con sonidos contemporáneos y una marcada sensibilidad melódica. En 2026 atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, con presencia simultánea en el Billboard Colombia Hot 100 y una agenda de presentaciones que supera las 70 fechas sold out.