El final de Jesse & Joy: el artista empezará un nuevo proyecto musical tras 21 años de carrera juntos

Jesse y Joy Huerta construyeron una carrera musical singular por su lazo como hermanos, que siempre se sintió en el escenario, las composiciones, giras y grandes éxitos. Lo que empezó como un proyecto adolescente terminó convirtiéndose en uno de los grupos más reconocidos de la música mexicana. Sin embargo, esa relación se rompió.

La noticia comenzó a tomar forma el 15 de septiembre, cuando Jesse comunicó que había decidido tomarse un tiempo del proyecto “Jesse & Joy” por motivos personales. El músico explicó que necesitaba bajar el ritmo después de más de 20 años poniendo el proyecto por delante de otros aspectos de su vida y aseguró que cumpliría con los compromisos profesionales que ya estaban pactados.

La decisión sorprendió especialmente por la forma en que se produjo el anuncio y por la reacción posterior de Joy. La cantante explicó que se había enterado de la decisión de su hermano apenas 20 minutos antes de que se hiciera pública. Entre lágrimas, reconoció que tenía miedo ante la nueva etapa, pero confirmó que continuaría con los compromisos del proyecto.

Jesse, sin embargo, presentó públicamente el miércoles “Jesse and the Supernovas”, el proyecto con el que continuará trabajando. El nombre generó cuestionamientos entre algunos seguidores, precisamente porque ocurrió muy pocos días después de su retiro del dúo.

El músico respondió asegurando que Supernovas no nació como consecuencia de la separación, y que, por el contrario, se trata de una iniciativa que llevaba meses planeada, calendarizada y conversada con su equipo y con Joy.

De hecho, Jesse ya había hablado públicamente de ella en febrero de 2026, durante su participación en el Festival de Viña del Mar, donde adelantó que estaba preparando un álbum titulado Sombrero.

En su explicación, el guitarrista señaló que necesitaba descansar del proyecto que construyó con su hermana, pero que crear seguía siendo una parte fundamental de su vida. También sostuvo que tomó la decisión cuando, desde su perspectiva, estaban atravesando uno de los mejores momentos de su carrera.

La explicación que Jesse ha dado públicamente está relacionada con su necesidad de recuperar tiempo para su familia y atender su bienestar físico, mental y emocional. Reconoció que decidió escuchar a su cuerpo y hacer espacio a sus propios sueños, su tranquilidad y aspectos de su vida que, según su relato, habían quedado relegados por las exigencias de la carrera.

Lo curioso del momento en el que se anunció el distanciamiento es que la agenda del dúo todavía incluye presentaciones posteriores al anuncio de la pausa, aunque Jesse ha precisado que cumplirá únicamente con las fechas previamente acordadas antes de iniciar su nueva etapa.

Por medio de un comunicado, Joy aseguró que los compromisos que hay previstos para diciembre de 2026 y principios de 2027 seguirán su curso con ambos músicos sobre el escenario, buscando así dar un final a la altura de su trayectoria.