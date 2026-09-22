William, Kate y Tom Cruise vuelven a compartir alfombra roja en Londres: así fue la premiere de Digger

Este martes, Londres fue escenario de la premiere mundial de Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu. La presentación tuvo lugar en Leicester Square y contó con la presencia del príncipe William y la princesa Kate, quienes reaparecieron junto a la estrella estadounidense después de cuatro años.

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Middleton fue la gran protagonista de la noche por cuenta de su vestido color ciruela, de silueta amplia, cintura drapeada y escote pronunciado, diseñado por Jenny Packham. Un look que acompañó con un collar de amatistas y perlas y pendientes a juego. De su mano, William asistió con una propuesta más tradicional: un esmoquin con chaqueta de terciopelo.

Esta alfombra roja fue una remembranza de aquella noche de mayo de 2022 cuando los príncipes de Gales y Tom Cruise compartieron escenario en el estreno de Top Gun: Maverick, una de las películas mejor valoradas del actor. En aquel momento, Cruise acompañó a Kate por las escaleras de Leicester Square, en donde cuatro años después volverían a encontrarse.

Dentro de la gala también se pudo ver a David Beckham. La exestrella del Manchester United y el Real Madrid es un apasionado del cine, participando en filmes como Rey Arturo: La leyenda de Excalibur, Operación U.N.C.L.E., The Class of ’92 o ¡Gol 2! Viviendo el sueño.

La realeza y el cine

Este encuentro de la corona británica con el séptimo arte es toda una tradición. Desde 1946 se lleva a cabo un evento llamado Royal Film Performances, el cual tiene como fin recaudar fondos para The film and TV charity, una fundación que apoya a trabajadores de cine, televisión y las salas de proyección, mediante servicios relacionados con salud mental, bienestar financiero y desarrollo profesional. Por ello, todo lo recaudado durante el encuentro en Leicester irá destinado a esta causa benéfica.

El príncipe William también es un fanático del cine. En febrero de 2010 asumió la presidencia de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA, por sus siglas en inglés) y desde entonces ha liderado una serie de iniciativas en pro del talento joven y de la eliminación de barreras para la creación de contenidos creativos.

Entre sus principales proyectos se destacan el Prince William BAFTA Bursary Fund, creado en 2021 para cubrir gastos de formación, equipos y movilidad (con más de 150 beneficiarios registrados en 2024), y las becas impulsadas junto a Warner Bros en 2013. Su presencia activa abarca tanto los encuentros con los nominados en la gala anual como el contacto directo con la nueva generación de cineastas y técnicos en la sede de la academia.

La relación de Cruise con la familia real británica viene de mucho antes. El actor conoció a la princesa Diana en 1992, cuando asistió al estreno de Far and Away, una película que Cruise protagonizó junto a Nicole Kidman.

La gran apuesta de Tom Cruise

Digger es la megaproducción que busca convertirse en su nueva gran franquicia, después de Misión Imposible: Sentencia final. En la cinta encarna a Digger Rockwell, el magnate más poderoso del mundo, quien emprende una carrera desesperada para demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad antes de que una catástrofe medioambiental provocada por él mismo termine destruyendo al planeta.

El filme cuenta con varios ganadores del Óscar, como Riz Ahmed en el elenco, el director González Iñárritu y los guionistas Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone. Además de talentos de alto nivel como John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons, y varios nombres reconocidos de la industria detrás de cámaras, entre ellos el director de fotografía Emmanuel Lubezki, el diseñador de producción Dennis Gassner y la diseñadora de vestuario Jacqueline West.