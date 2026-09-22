J Balvin llevó el reguetón a Vogue World Milano 2026 con un look de Dolce & Gabbana

Milán volvió a convertirse en escenario de una conversación en la que la moda dejó de ser únicamente una cuestión de vestuario. En Vogue World Milano 2026, la ciudad italiana reunió a figuras de la música, la cultura y la industria creativa para celebrar la artesanía y el lenguaje de la moda. Entre los protagonistas estuvo J Balvin, quien esta vez no llegó solamente como invitado a primera fila: el colombiano hizo parte de la puesta en escena y caminó por la pasarela.

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J Balvin participó en Vogue World Milano 2026, formando parte de la selección de figuras de la moda, la música y la cultura que se reunieron en Milán para celebrar la creatividad, la moda y la artesanía. Foto: Cortesía J BALVIN / Getty

El reguetonero participó en el Acto I, titulado ‘La Revolución Artesanal’, una apertura dedicada al valor del trabajo hecho a mano y a algunas de las tradiciones que han construido la historia de la moda italiana. Para la ocasión llevó una creación de Alta Moda de Dolce & Gabbana, elaborada con bordados hechos a mano con cuentas de vidrio y patrones inspirados en los drapeados venecianos y en formas escultóricas.

El vestuario conectó con el espíritu de la primera parte del espectáculo: una mirada hacia el Renacimiento, las cortes europeas y el oficio artesanal como una forma de expresión artística. Así, la presencia del colombiano tuvo una lectura que iba más allá de la celebridad invitada. Su aparición puso en diálogo dos universos que durante los últimos años han estrechado sus vínculos: la cultura urbana latinoamericana y las grandes casas de lujo.

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J Balvin participó en Vogue World Milano 2026, formando parte de la selección de figuras de la moda, la música y la cultura que se reunieron en Milán para celebrar la creatividad, la moda y la artesanía. Foto: Cortesía J BALVIN / Getty

La aparición de J Balvin en Milán no es un episodio aislado. Su relación con la moda internacional comenzó a adquirir una dimensión visible hace una década, cuando empezó a ocupar espacios reservados tradicionalmente para figuras de la industria. En 2016, por ejemplo, estuvo entre los invitados al desfile Métiers d’Art de Chanel, realizado en el Ritz de París, y también fue visto en el desfile de Rochambeau durante la temporada Primavera-Verano 2017.

En 2017, el Council of Fashion Designers of America (CFDA) lo escogió como uno de los embajadores de New York Fashion Week: Men’s. El organismo explicó que sus embajadores eran seleccionados por su manera de relacionarse con la moda masculina y por su capacidad para comunicar estilo a una audiencia amplia.

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La presencia de Balvin tampoco se ha limitado a las alfombras rojas. En 2019 estuvo en París para el desfile de Dior Men, entonces bajo la dirección creativa de Kim Jones.

Su presencia en Milán ha sido igualmente recurrente. En febrero de 2023 asistió al desfile de Dolce & Gabbana durante Milan Fashion Week, acompañado por Valentina Ferrer, en una edición que reunió a numerosas figuras internacionales en primera fila.

J Balvin participó en Vogue World Milano 2026, formando parte de la selección de figuras de la moda, la música y la cultura que se reunieron en Milán para celebrar la creatividad, la moda y la artesanía. Foto: Cortesía J BALVIN / Getty

Más recientemente, en enero de 2025, Balvin volvió a París para asistir a presentaciones de grandes casas como Louis Vuitton y Dior, consolidando una presencia que ya no resulta excepcional dentro del circuito internacional de la moda.

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En Vogue World Milano 2026, esa trayectoria encontró una nueva escena. El colombiano no estuvo solamente frente a una colección: caminó dentro de un espectáculo dedicado precisamente a reivindicar el oficio, la creatividad y la tradición artesanal.

Vestido por Dolce & Gabbana, entre referencias renacentistas, técnicas manuales y códigos de Alta Moda, J Balvin volvió a ocupar ese territorio híbrido que ha construido durante años.