Valentina Ferrer sorprendió al publicar conmovedor video tras su separación de J Balvin

Valentina Ferrer volvió a aparecer en redes sociales después de confirmar el fin de su relación con J Balvin y una de sus recientes publicaciones llamó especialmente la atención de sus seguidores. La modelo argentina compartió un video en TikTok que tuvo un significado diferente por el momento personal que atraviesa.

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Lo que más comentarios generó fue la canción que eligió para acompañar las imágenes. Ferrer utilizó Día de enero, uno de los temas más reconocidos de Shakira, cuya letra habla de atravesar momentos complicados y de la posibilidad de que, con el paso del tiempo, aquello que causa dolor deje de sentirse de la misma manera.

Por esa razón, varios de sus seguidores interpretaron la elección musical como un posible mensaje relacionado con su situación sentimental. Sin embargo, la modelo no explicó públicamente el motivo por el que decidió utilizar precisamente esa canción ni hizo referencia directa a J Balvin en la publicación.

El video llegó pocos días después de que Ferrer confirmara que su relación con el cantante colombiano había terminado. La noticia generó sorpresa entre quienes habían seguido durante años la historia de la pareja, especialmente porque tienen un hijo en común.

La separación fue confirmada por la propia argentina el miércoles 16 de septiembre, cuando publicó un mensaje en las historias de su cuenta de Instagram. De esta manera, puso fin a las especulaciones que habían comenzado a circular alrededor de su relación con el artista urbano.

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Desde entonces, Ferrer ha mantenido una presencia relativamente discreta frente al tema y no ha entregado mayores detalles sobre las razones que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. No obstante, su reciente publicación, volvió a despertar la atención de quienes siguen de cerca su vida personal.

Aunque la modelo no aseguró que el video estuviera relacionado con su ruptura, la elección de Día de enero fue suficiente para que sus seguidores encontraran una conexión con el difícil momento que estaría atravesando tras el final de su relación con J Balvin.