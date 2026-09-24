Ed Sheeran vive uno de los peores momentos de su carrera en medio de la gira Tour Loop

La gira Loop Tour de Ed Sheeran atraviesa un momento de turbulencia después de que Macklemore fuera retirado de las fechas restantes de la etapa estadounidense por sus declaraciones públicas en apoyo a Palestina.

La decisión provocó una reacción que desencadenó el abandono de los acompañantes del británico en el resto de la gira. Y por si fuera poco, uno de los eventos más esperados en territorio mexicano tuvo que ser cancelado por razones ajenas al artista.

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La controversia comenzó el 4 de septiembre, durante uno de los conciertos de Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Macklemore, quien participaba como uno de los artistas invitados, habló sobre la situación en Gaza y y pronunció el mensaje “Free Palestine”. Al día siguiente volvió a referirse al conflicto durante su presentación y explicó que sus críticas apuntaban al gobierno de Israel, pero no eran una manifestación contra las personas de fe judía.

Después de esas intervenciones, algunos de los estadios donde Sheeran tenía programadas sus siguientes presentaciones comunicaron al promotor que no permitirían los conciertos si Macklemore continuaba en el cartel. Messina Touring Group, encargado de los eventos, anunció entonces que el rapero no participaría en las ocho fechas restantes. Según el promotor, mantenerlo en la programación sería un problema tanto para el británico como para su fanaticada.

La decisión desencadenó las salidas de Aaron Rowe, Lukas Graham y Finneas. Rowe manifestó que “se están enfocando en la persona equivocada”, defendiendo a Sheeran, aunque manifestó que todo había sido un error.

Finneas también tenía previsto abrir seis conciertos de Sheeran en Sudamérica, pero basó su decisión en que los artistas no debían ser silenciados por hablar sobre la situación de Oriente Medio.

El golpe más duro, sin embargo, fue la salida de Beoga, la agrupación irlandesa que acompaña las presentaciones de Sheeran.

El británico respondió públicamente a la controversia el 15 de septiembre y aseguró que la salida del rapero había sido una decisión del promotor y no suya. Según explicó, intentaron conversar con los propietarios de los estadios, los promotores y personas de distintas posiciones para encontrar una solución, pero la decisión de los recintos terminó siendo definitiva.

Finalmente afirmó que no quería abandonar a los seguidores que habían comprado sus entradas ni al equipo de trabajadores y músicos que dependían de la gira.

En ese mismo mensaje, Sheeran reconoció que tenía opiniones personales sobre el conflicto entre Israel y Palestina, pero explicó que había decidido no expresarlas públicamente. El músico fue enfático en señalar que sus conciertos funcionan como espacios de encuentro entre personas de diferentes culturas y posiciones, y sostuvo que prefería mantener abiertas las conversaciones antes que convertir sus presentaciones en escenarios políticos.

Su postura no evitó las críticas de la opinión pública. De hecho, durante el primer show tras el escándalo, que se realizó en Philadelphia, el artista manifestó, entre lágrimas, que hasta su familia y amigos cercanos le habían dado la espalda en esta situación tan compleja. “La última semana ha sido una de las peores de mi vida”, afirmó.

Ed Sheeran y el rapero Macklemore tuvieron una muy buena relación profesional hasta la polémica por Palestina. Foto: Getty Images / Getty Images

Sheeran volvió a referirse al conflicto, esta vez de modo directo. Dijo que lo que estaba ocurriendo en Gaza era “catastrófico e injustificable” y expresó su dolor por la pérdida de vidas civiles y de niños. También pidió disculpas por las decisiones tomadas durante la semana de controversia y reconoció que se había encontrado en medio de una discusión sobre libertad de expresión y política que no había buscado.

El episodio terminó involucrando a la familia del cantante. Jethro Sheeran, primo de Ed y músico, conocido como Alonestar, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que dijo sentirse avergonzado de su primo y lo calificó de “cobarde” por la salida de Macklemore.

Jethro aseguró que esa era una conducta repetida con el intérprete de “Shape of You”. Recordó que lo había ayudado en sus primeros años llevándolo a un estudio, compartiendo escenario con él y participando en sus primeras canciones. También sostuvo que tuvieron un conflicto en años posteriores y que eso había tenido consecuencias profesionales y económicas para él.

Para colmo de males, se confirmó que su presentación de México el próximo 12 de diciembre quedó cancelada. A través de un comunicado, la organización explicó que las condiciones de movilidad de la CDMX eran complejas y que no era viable realizar el show.

Por el momento sigue en pie la presentación del 11 de diciembre. Sin embargo, a través de las redes se ha hecho eco del hashtag #CancelenEdSheeranMX, como un intento de que el artista no se presente en el país azteca.