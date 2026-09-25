En las primeras horas del viernes, 23 de septiembre Taylor Swift lanzó The Life of a Showgirl: The Encore, una versión extendida de su álbum 2025 con cuatro temas nuevos: Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding y Babylon. Es su primera música nueva desde que se casó con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, en el Madison Square Garden en julio.

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El videoclip de Patient Zero, dirigido por Swift y protagonizado por Colin Farrell y Dakota Johnson, se estrenará durante la noche del domingo en los MTV Video Music Awards 2026.

“Hace aproximadamente un año, hicieron algo verdaderamente inimaginable. Algo que me dejó completamente alucinada”, escribió Swift en un pie de foto de Instagram anunciando las canciones adicionales.

“Le diste a The Life of a Showgirl el mejor debut de la historia para un álbum. Viajé a Suecia para celebrarlo con Max (Martin) y Shellback, mis dos colaboradores en este disco”, continuó. “En realidad, solo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero allí había un estudio y hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: compusimos más canciones. Espero que les gusten, porque nacieron de la pura gratitud por su entusiasmo y celebración del álbum que hemos creado”.

¿De qué se trata ‘Patient Zero’?

En el sencillo Patient Zero, Taylor Swift da consejos a la nueva novia de un ex tóxico.

“Cuando las toxinas se apoderan de ti, prefieres morir antes que dejarlas ir / Pero si estás harta de él, te entiendo, yo fui la paciente cero”, canta sobre una introducción de violín. Mientras la batería se intensifica para completar la canción, Swift explica que ya ha estado en una situación similar; de hecho, la vivió con la misma pareja seductora pero, en última instancia, tóxica. Ella escapó y anima a su próxima víctima a hacer lo mismo: “Hazle caso a alguien que perdió sus juegos pero ganó la carrera / Hazle caso a alguien que le dijo todo esto a la cara / Alguien que sabe que es más que una simple conquista / Alguien que lo tuvo y se marchó”.

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¿Cómo Swift anunció ‘The Encore’?

El anuncio de The Life of a Showgirl: The Encore llegó tras 24 horas llenas de emoción para los fans de Swift.

Después de que la estrella del pop lanzara un críptico reloj de cuenta regresiva en su sitio web, sus fieles seguidores, conocidos como Swifties, se pusieron manos a la obra para intentar descifrar las noticias que se avecinaban. Notaron que su biografía oficial de Instagram había cambiado a “And, baby, that’s show business f0r y0u”.

*Con información de AP.