Dos reconocidos artistas internacionales llegan a Bogotá esta semana: quiénes son y dónde se presentarán

Bogotá se prepara para recibir a dos figuras internacionales que aterrizarán en la ciudad con propuestas musicales muy diferentes. Se trata de Tiken Jah Fakoly, uno de los referentes del reggae africano contemporáneo, y Buika, reconocida cantante española que ha construido su carrera explorando géneros como el jazz y el bolero.

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Los artistas serán protagonistas de dos conciertos en el Centro Nacional de las Artes como parte de Jazz Expandido, una programación que busca reunir diferentes culturas y formas de creación alrededor de la música.

¿Quién es Tiken Jah Fakoly y cuándo se presentará?

Tiken Jah Fakoly, artista originario de Costa de Marfil, será el primero en presentarse. Su concierto está programado para este 24 de septiembre y tendrá un ingrediente especial: estará acompañado por el Coro Nacional de Colombia.

Con más de tres décadas de trayectoria, Fakoly ha desarrollado una carrera en la que el reggae se ha convertido también en una plataforma para abordar asuntos sociales y políticos. A Bogotá llegará con Braquage de pouvoir, su décimo primer álbum de estudio.

La presencia del Coro Nacional de Colombia permitirá llevar varias de sus composiciones a un formato diferente, en un encuentro que mezclará las raíces musicales africanas con las voces de la agrupación colombiana.

Buika llegará con una experiencia sinfónica

La segunda cita será el 26 de septiembre y tendrá como protagonista a Buika. La cantante española se unirá a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia para presentar Buika, Experiencia Sinfónica 2026.

La propuesta recorrerá diferentes momentos de su repertorio y combinará sonidos del latin jazz, el bolero y la música clásica, además de incluir algunas de las canciones más reconocidas de su carrera.

De esta manera, Bogotá tendrá en cuestión de dos días dos encuentros musicales internacionales con formatos poco habituales: primero, reggae africano acompañado por un coro colombiano y, posteriormente, la voz de Buika respaldada por una orquesta sinfónica.

Ambos conciertos se realizarán en el Centro Nacional de las Artes, en Bogotá. Las entradas para las dos presentaciones están disponibles a través de Tuboleta.