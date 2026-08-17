Atentos jóvenes artistas de Bogotá: abrieron atractiva convocatoria para impulsar su talento

Hace algunos días, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), abrieron una atractiva convocatoria para los jóvenes del país que están interesados en la creación artística. El programa se denomina Microcurso Activa el Arte: Jóvenes que crean, gestionan y transforman.

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Es importante tener en cuenta que este espacio es un proceso híbrido de 24 horas(12 virtuales, 7 presenciales y 5 de trabajo autónomo), dirigido a jóvenes de Bogotá entre los 18 y 28 años, que brinda herramientas conceptuales y prácticas para aplicar en la gestión artística y cultural.

El microcurso ‘Activa el Arte: Jóvenes que crean, gestionan y transforman’ está dirigido a jóvenes de Bogotá entre los 18 y 28 años. Foto: 123rf

En el curso se desarrollan dos actividades presenciales que consolidan los aprendizajes, fortalecen la proyección de las iniciativas juveniles y acercan a los participantes a escenarios reales de la gestión artística y cultural en la ciudad.

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La primera actividad será la de las Casas de la Juventud, donde socializan sus iniciativas, reciben retroalimentación y fortalecen redes de colaboración, reconociendo estos escenarios como lugares clave para la participación y la proyección de sus proyectos.

Los participantes podrán conocer de cerca la producción de un evento de gran formato durante una actividad en el marco del Festival Rock al Parque. Foto: Getty Images

La segunda es una actividad en el marco del Festival Rock Al Parque, que permite a los participantes conocer de primera mano la producción de un evento de gran formato, incluyendo sus etapas, modelos de sostenibilidad, curaduría artística y enfoque de gestión ambiental.

Así son las fechas de la convocatoria:

Inscripciones hasta el 31 de agosto de 2026.

hasta el 31 de agosto de 2026. Sesiones virtuales 14, 16, 21 y 22 de septiembre de 2026 de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

14, 16, 21 y 22 de septiembre de 2026 de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Sesiones presenciales 3 de octubre en Casa de la Juventud y 7 de octubre en el Parque Simón Bolívar de 9:00 a. m. a 12:00 m.

Los jóvenes participantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca la producción y gestión de un evento de gran formato durante el Festival Rock al Parque. Foto: Colprensa

La entidad aseguró que para inscribirse, es clave que siga la información presentada en los canales oficiales de Idartes, en donde podrá realizar el proceso de manera correcta.