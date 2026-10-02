Ranking QS: la UNAB entra al grupo de las 200 mejores universidades de América Latina y el Caribe

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) se ubicó por primera vez entre las 200 mejores universidades de América Latina y el Caribe, de acuerdo con la edición 2027 del QS World University Rankings: Latin America & the Caribbean.

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La institución ocupó el puesto 181 entre más de 500 universidades evaluadas. En la edición anterior había quedado en la posición 251, por lo que avanzó cerca de 70 lugares. Según los datos publicados por QS, la UNAB superó al 63,2 % de las instituciones incluidas en la medición.

El ranking tiene en cuenta indicadores como reputación académica, reputación entre empleadores, relación entre profesores y estudiantes, formación doctoral, publicaciones y citaciones científicas, redes internacionales de investigación e impacto web.

Uno de los cambios registrados por la UNAB corresponde a la Reputación de Empleadores, que pasó de 9,1 puntos en 2023 a 51,3 en 2027. La Reputación Académica también aumentó, de 12,0 a 32,5 puntos durante el mismo periodo.

Campus de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. Foto: Cortesía UNAB

“Es una referencia que nuestra universidad adoptó hace varios años, en 2019, en donde vimos que el ranking QS Latin America & Caribbean era una medición integral que podía dar cuenta de nuestra posición en diferentes aspectos de la gestión universitaria con respecto a las principales universidades de esta parte del mundo y a nivel global”, afirmó Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la UNAB.

En investigación, la Red Internacional de Investigación pasó de 4,8 puntos en 2023 a 27,4 en 2027. Además, la universidad reportó un aumento del 300 % en sus publicaciones registradas en Scopus durante la última década, con 180 publicaciones en 2025.

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El ranking también señala aspectos por fortalecer. En la medición de 2027, la UNAB obtuvo 6,0 puntos en Citations per Paper, indicador relacionado con el promedio de citaciones de sus publicaciones.

“Es evidencia de un trabajo sostenido en el tiempo que nos ha permitido llegar a este nivel y que nos va a permitir afianzarlo y pasarlo porque vamos por más, vamos por el ranking 100, no por la medalla o la posición, sino por lo que evidencia un proceso orgánico que le ha apostado a la excelencia académica desde hace bastante tiempo”, señaló Franz Dieter Hensel Riveros, vicerrector Académico de la Universidad.