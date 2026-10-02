Gobierno anuncia reactivación de alianza con Colfuturo para financiar estudios de posgrado

El Gobierno Nacional anunció la reactivación de la alianza con Colfuturo para financiar estudios de maestría y doctorado en el exterior, como parte del programa Talento Colombia. La estrategia contará con 25 millones de dólares destinados a las cohortes de 2026 y 2027 del Programa Crédito Beca.

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El anuncio fue realizado en Bogotá por el vicepresidente José Manuel Restrepo y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, quienes señalaron que para 2027 se proyecta seleccionar cerca de 3.000 profesionales, una cifra tres veces superior a la prevista para 2026.

José Manuel Restrepo entregó detalles de la reactivación de Colfuturo. Foto: SEMANA

“En el Gobierno de Abelardo De La Espriella nos propusimos volver a reconocer el mérito, el mérito de la gente talentosa, el mérito de esas personas que tienen las condiciones y las capacidades para hacer ciencia, tecnología e innovación”, afirmó Restrepo.

Según el Gobierno, los recursos destinados a la alianza provienen de cartera recuperada y rendimientos financieros de convenios anteriores administrados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos fondos serán utilizados para respaldar las próximas cohortes del programa.

La ministra Claudia Benavides señaló que la ampliación de la alianza busca aumentar las oportunidades de formación avanzada y fortalecer la vinculación de profesionales con sectores productivos y regiones del país.

La ministra de Ciencia, Claudia Benavides. Foto: Tomada de X

“Desde el Ministerio de Ciencia estamos tomando decisiones para que el talento colombiano tenga más oportunidades. El fortalecimiento de la alianza con Colfuturo representa una apuesta concreta del Gobierno Nacional por formar más doctores que lleguen a la industria y mejoren las capacidades del país en áreas estratégicas y permitan llevar perfiles de alto nivel para fortalecer el desarrollo y competitividad regional”, afirmó.

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De acuerdo con las condiciones previstas para estas cohortes, los beneficiarios podrán acceder a una beca equivalente al 25 % y a bonos condonables adicionales de hasta un 40 %, para una condonación total de hasta un 65 %.

El acuerdo también contempla revisar los mecanismos de condonación con el propósito de incentivar que los profesionales que culminen sus estudios se vinculen a la industria, trabajen en áreas consideradas prioritarias y lleguen a regiones con demanda de personal con formación avanzada.

La convocatoria de Colfuturo para 2027 está prevista entre el 4 de enero y el 4 de marzo. La selección contempla alcanzar cerca de 3.000 beneficiarios.