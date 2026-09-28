Papás de Matías Luengas, joven que sacó puntaje perfecto en el Icfes, hablaron tras la inesperada noticia: “Nadie lo desbancó”

Con apenas 16 años, Matías Luengas Vergel, un joven cucuteño, se convirtió en protagonista de una destacada noticia académica en el país al obtener 500 puntos de 500 posibles en las pruebas Saber 11.°, realizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Matías Luengas le respondió a Abelardo De La Espriella por la beca que anunció el Gobierno por el 500/500 del Icfes

El estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda consiguió la máxima calificación en el examen de Estado, un resultado con el que culmina su formación escolar y que refleja su interés y dedicación por las ciencias exactas.

La noticia tomó por sorpresa a su familia, que tuvo que ingresar en varias oportunidades a la página oficial del Icfes antes de conocer el puntaje definitivo. Aunque sus padres confiaban en que Matías alcanzaría una calificación sobresaliente, no imaginaban que obtendría la totalidad de los puntos disponibles.

El resultado desató una enorme alegría en su hogar, donde celebraron el logro académico con el que el adolescente cierra una importante etapa de su vida y se prepara para asumir nuevos desafíos en su formación profesional.

Ante lo ocurrido, los padres del joven, Weimar Luengas y Liliana Vergel, se pronunciaron en Noticias RCN, comentando un poco del impacto que tuvo esta noticia en su vida.

Los progenitores del estudiante hablaron ante cámaras y recordaron el buen desempeño de su hijo desde el colegio, asegurando que ocupaba el primer lugar en el salón de clase, y nadie lograba quitárselo.

“Desde que entró al colegio Santo Ángel siempre fue el primero de la clase, siempre, nunca nadie lo desbancó”, dijo la mamá.

“En la casa es muy colaborador, es muy obediente, es muy comprometido con su estudio”, agregó, mencionando otras habilidades y cualidades de Matías.

En cuanto al padre del adolescente, su enfoque fue en hablar de cómo la disciplina ayudaba a alcanzar estos resultados, brillando en un ámbito mucho más grande.

Weimar apuntó que siempre había que apoyar a los hijos, quitándoles los hábitos de que todo fuera solo “comer libro” y todo fuera más de organización y compromiso.

“Hay que apoyarlo en todo… la disciplina, que tenga mucha disciplina. Los niños deben tener mucha disciplina, no es comer libro, es saber organizar el tiempo y eso los va a llevar al éxito”, explicó.

“Los papás deben apoyarlos en todo lo que necesiten”, concluyó.