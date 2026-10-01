Universidad colombiana recibe certificación internacional CERCA por la calidad de su formación en control de Gestión

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) recibió la certificación CERCA (Certified Controlling Academic Degree Program), un reconocimiento internacional otorgado por AICOGestión a programas académicos del área empresarial que demuestran competencias profesionales y capacidades para incorporar disciplinas y resultados de aprendizaje relacionados con el Control de Gestión.

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Esta certificación representa un respaldo al compromiso de la UCC con la excelencia académica, la formación por competencias, la ética y la mejora continua, y constituye un distintivo de posicionamiento internacional para el programa.

El proceso de evaluación fue riguroso y sistemático, con la participación de un comité de expertos internacionales que analizó aspectos como el plan de estudios, la articulación de competencias, el perfil del cuerpo profesoral, los ambientes de aprendizaje, el uso de herramientas tecnológicas y simuladores, la relación con el sector empresarial y los resultados de aprendizaje.

Entre las principales fortalezas identificadas se destacan un plan de estudios estructurado por competencias, un cuerpo profesoral con formación y experiencia en el sector real, y un modelo educativo que integra la fundamentación científica con la práctica profesional.

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“Este reconocimiento evidencia que la Universidad no improvisa y que trabaja de manera permanente por fortalecer sus procesos académicos y formativos, en coherencia con sus principios y valores”, destaca José Obdulio Curvelo, decano Nacional de la Facultad de Contaduría Pública de la UCC.

La certificación también genera beneficios para quienes hacen parte del programa, al brindarles acceso a una formación validada internacionalmente, recursos de autoaprendizaje y redes de conocimiento, así como beneficios para acceder a otras certificaciones de la asociación. Además, representa una carta de presentación para el reconocimiento de sus competencias profesionales en países donde tiene alcance la certificación, particularmente en Iberoamérica.

El programa prepara profesionales para responder a los desafíos actuales de las organizaciones, entre ellos la formulación de estrategias, el análisis predictivo y financiero, la evaluación de inversiones, la modernización de sistemas de información y la gestión de riesgos, sostenibilidad y continuidad empresarial.

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Tras obtener la certificación, la Universidad proyecta nuevos retos, entre ellos fortalecer la actualización tecnológica en Control de Gestión Digital, ampliar la vinculación con el sector productivo, consolidar los procesos de aseguramiento de la calidad, impulsar servicios de consultoría contable y fortalecer las experiencias internacionales para estudiantes y docentes.

Con este reconocimiento, la UCC reafirma su propósito de ofrecer una formación pertinente y de calidad, conectada con las necesidades del entorno empresarial y con las transformaciones del mundo profesional.