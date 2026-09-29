Natalia Zuleta: “No puedes convocar e inspirar si no has trabajado en ti como ser humano”

La creatividad, la sostenibilidad y el bienestar son los ejes de transformación que ha impulsado en el Gimnasio Fontana, donde es la directora de estrategia y desarrollo corporativo y presidenta de la junta directiva.

En esta institución, fundada hace 40 años por sus padres, lideró la estrategia que lo convirtió en el primer colegio carbono neutro de Colombia. “No podíamos enseñar sostenibilidad sin ser una organización sostenible”, afirma esta especialista en Gerencia de Mercadeo de la Universidad Javeriana, con formación en marketing en Kellogg School of Management y liderazgo en Harvard.

Durante 20 años ha desarrollado iniciativas como What If Creative Thinking, una metodología propia del colegio que invita a los estudiantes a pensar críticamente y descubrir su potencial creativo.

Asimismo, impulsó la creación de Aluna, un spin-off de la institución con capacidad para mil personas que opera con energía solar y reúne en un mismo lugar educación, arte, deporte y bienestar. Su interés por lo cultural también se extiende hacia las letras.

La experiencia: el activo que estamos subestimando

Ha escrito cuatro libros, el más reciente: Tres principios para la reinvención. Por medio de la escritura, el mindfulness, el yoga y sus talleres con otras mujeres, promueve un liderazgo consciente que reconoce las emociones y el trabajo interior como fuerzas de transformación colectiva.

“No puedes convocar, unir e inspirar si no has trabajado en ti como ser humano”, sostiene. Su apuesta, concluye, es replicar esa visión en muchas otras comunidades de Bogotá, como ya lo hace desde el colegio que lidera.