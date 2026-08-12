Estudie inglés gratis en Bogotá: inscripciones hasta el 17 de agosto en atractivo programa

Cada vez son más los colombianos que se interesan por aprender inglés. Esto dado que es una lengua clave dado que funciona como el idioma universal de la comunicación, los negocios, la tecnología y el conocimiento a nivel global. Para muchos, saber inglés facilita conseguir empleo en empresas internacionales o trabajar desde cualquier lugar, y a menudo permite ganar mejores sueldos. Además de ello, la mayor parte del contenido en internet, la ciencia, la tecnología y la educación superior está en inglés.

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En medio de este proceso, muchos se encuentran con grandes obstáculos, como el poder acceder a cursos que no sean tan costosos pues el mercado está tan agitado, que muchos superan la capacidad de pago de algunos estudiantes.

Además de clases de inglés, el programa ofrece talleres de empleabilidad y ferias laborales para conectar a los participantes con empresas aliadas. Foto: Agencia 123rf

Es por ello que cada vez son más los programas de educación gratuitos que permiten que muchos accedan a estos conocimientos de manera fácil, democratizando así la educación. Recientemente se conoció sobre una nueva convocatoria de esta naturaleza.

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Se trata del programa Yes Bogotá, impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en alianza con el Colombo Centro Americano. Las inscripciones para esta nueva convocatoria estarán disponibles hasta el lunes 17 de agotar de 2026 o hasta agotar cupos.

Los interesados en acceder a la formación gratuita deberán ser mayores de 18 años, vivir en Bogotá y contar con un nivel inicial A2 de inglés. Foto: Getty Images

La iniciativa está dirigida a personas mayores de edad que residan en Bogotá. En esta ocasión, la convocatoria cuenta con cupos destinados a personas mayores de 50 años residentes en Bogotá, para que desarrollen sus competencias en inglés y mejoren su perfil laboral a través de un proceso de formación dirigido tanto a quienes cuentan con conocimientos básicos del idioma como a quienes desean iniciar su aprendizaje.

Tenga en cuenta que además de los cursos, el programa también ofrece clases virtuales, talleres de empleabilidad y ferias laborales para conexión con empresas aliadas. Lo importante es que usted tenga más de 18 años, viva en Bogotá y tenga un nivel inicial A2.