Universidad Simón Bolívar otorga Doctorado Honoris Causa al presidente de la CAF: “Es una de las figuras más influyentes de la cooperación”

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, recibió el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Jurídicas y Políticas otorgado por la Universidad Simón Bolívar, en reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y a sus contribuciones al fortalecimiento institucional de Colombia y a la integración regional.

La ceremonia se realizó en la Casa de la Cultura La Perla y contó con la asistencia de directivos de la Universidad, representantes del sector público, empresarios, dirigentes gremiales, docentes e invitados. Díaz-Granados agradeció el reconocimiento y destacó el papel de la educación en el desarrollo de la sociedad, así como su relación con la institución financiera que dirige.

“Para mí representa un honor triple: primero, como ciudadano dedicado al servicio público convencido del poder de la educación para transformar vidas; segundo, como presidente ejecutivo de CAF, una institución que nació en Colombia; y tercero, como caribeño, el Caribe es continente que no es de tierra, sino de agua, un mar de mil bocas, donde nos une un destino compartido, que es al tiempo tradición y vanguardia, raíz y apertura al mundo, por eso decimos que es el Mediterráneo de América Latina”, expresó.

La Sala General de la Universidad Simón Bolívar aprobó la entrega del título honorífico con base en la trayectoria profesional de Díaz-Granados. Nacido en Santa Marta, es abogado de la Universidad Externado de Colombia y complementó su formación con estudios de posgrado en Gerencia Pública para el Desarrollo Social y estudios superiores en Derecho Constitucional.

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos en el sector público. Fue concejal, diputado, congresista, viceministro de Desarrollo Empresarial y ministro de Comercio, Industria y Turismo. También presidió las juntas directivas de Bancóldex, ProColombia, el Fondo Nacional de Garantías, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y la estrategia Marca País.

Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF, junto a un grupo de académicos de la Universidad Simón Bolívar durante la entrega de su doctorado honoris causa. Foto: Suministrada a SEMANA - API

El rector de la Universidad Simón Bolívar, José Consuegra Bolívar, señaló que el reconocimiento adquiere relevancia en el contexto económico y social que enfrenta la región.

“Los momentos críticos que viven nuestro país y América Latina requieren del apoyo y respaldo financiero que le brinda la CAF para lograr entrelazar el crecimiento económico y el desarrollo social con desafíos fiscales, energéticos y de competitividad para reversar los indicadores económicos y sociales que se volvieron negativos en los últimos años”, afirmó.

Por su parte, José Rafael Consuegra Machado, representante legal de Unisimón, destacó la gestión de Díaz-Granados al frente del organismo multilateral y su liderazgo en iniciativas de cooperación regional.

“Ha liderado una estrategia orientada al fortalecimiento de la capacidad financiera de la institución y al impulso de iniciativas de integración regional; liderazgo que ha sido reconocido internacionalmente por su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de soluciones innovadoras a los desafíos económicos y sociales de América Latina y el Caribe, consolidándose como una de las figuras más influyentes del multilateralismo y la cooperación internacional en la región”, aseguró.

Durante su gestión como presidente ejecutivo de CAF, Díaz-Granados ha impulsado programas orientados a ampliar el acceso a servicios financieros, fortalecer el entorno empresarial y promover proyectos de infraestructura, productividad e integración entre los países de América Latina y el Caribe. Entre 2010 y 2013 también integró el Directorio de CAF mientras se desempeñaba como ministro de Comercio, Industria y Turismo.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, participó en el reconocimiento y destacó la visión regional del presidente ejecutivo de CAF. “Sergio tiene una mirada abierta a la diversidad regional, ha entendido que el Caribe no es una región periférica, sino estratégica para la transformación del país”. Y agregó que “en cada escenario ha llevado al Caribe para defender el desarrollo no solo de nuestra región, sino de todo el Caribe, porque cuando este crece, crece todo el país”.

Con este Doctorado Honoris Causa en Ciencias Jurídicas y Políticas, la Universidad Simón Bolívar sumó a Sergio Díaz-Granados al grupo de personalidades reconocidas por sus aportes al conocimiento, la institucionalidad y el servicio público en los ámbitos nacional e internacional.