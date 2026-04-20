Buscan a colombianos que quieran hacer un doctorado: 100 becas disponibles en nueva convocatoria; cierra pronto

Cada vez son más los profesionales que buscan ampliar sus estudios y su panorama y que deciden dar el siguiente paso con un nuevo posgrado, aplicando a un doctorado. Una de las motivaciones es acceder al máximo nivel académico, aumentar su competitividad laboral, liderar investigaciones originales y generar impacto social a través del conocimiento.

Adicional a ello, otros buscan mejorar su perfil para la docencia universitaria y establecer redes académicas internacionales, a pesar de los altos costos y desafíos de financiación.

Así puede aplicar. Foto: 123RF

Recientemente se anunció una nueva oferta que entregará cien becas parciales de hasta el 55 % en doctorados, dirigida a docentes, funcionarios públicos y profesionales con maestría que quieran estudiar desde sus regiones.

La iniciativa se denomina ‘Del 0.2 al 2.0: doctorados que llegan a territorios’. En esta se realizan alianzas con entidades territoriales como la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Soacha y la Alcaldía de Bucaramanga, entre otras.

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La inscripción para la cohorte que ingresa en mayo tiene plazo hasta el próximo 24 para finalizar sus trámites. La siguiente convocatoria será abierta el 11 de mayo.

Dentro de los requisitos para aplicar, el programa considera a docentes en ejercicio del sector público y privado, desde primaria hasta educación superior; adicional a ello, considera a funcionarios públicos y profesionales con maestría que demuestren impacto en las comunidades donde trabajan.

Para postularse, deberá acceder al portal www.alcaldiascol.com, donde deberá diligenciar sus datos y seleccionar la Universidad UDAVINCI.

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Posterior a ello, debe entrar a la pestaña de doctorado, escoger el programa y completar la solicitud correspondiente.

Se solicitará el diploma tanto de pregrado como de maestría, además de los certificados de notas de ambos. También debe adjuntar certificados académicos, su hoja de vida y una carta de motivación. No se exigirá certificado laboral ni propuesta de investigación. Tampoco ensayo.