EDUCACIÓN

MinCiencias abre la convocatoria más ambiciosa de la historia en becas para maestrías y doctorados: así puede aplicar

El programa Becas para El Cambio nace del déficit de profesionales con este nivel de estudio que tiene Colombia. SEMANA estuvo en la presentación oficial del programa.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

16 de marzo de 2026, 3:25 p. m.
Las becas son para estudiar maestrías y doctorados.
Las becas son para estudiar maestrías y doctorados. Foto: Composición SEMANA | MinCiencias

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció en la mañana de este lunes una nueva oferta institucional para los profesionales colombianos. En el marco del programa “Becas para El Cambio”, el ministerio ofrece oportunidades académicas para aspirantes de posgrados.

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Fernando Henao, viceministro de Talento y Apropiación Social, fue el encargado de anunciar la iniciativa que busca aumentar la cantidad de profesionales con doctorado y maestrías del país.

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El viceministro de MinCiencias anunció el lanzamiento de la convocatoria. Foto: Camilo Eduardo Velásquez - SEMANA

“Esta convocatoria va a permitir que en Colombia se formen en maestrías y doctorados con apoyos económicos completos de matrícula, sostenimiento y apoyo para el proyecto de investigación de los estudiantes de más de 1.000 colombianos en los próximos años”, señaló el viceministro Henao.

Según las cifras expuestas por el viceministro, en Colombia apenas 26 de cada millón de colombianos tienen un doctorado. La iniciativa nace de la baja cantidad de profesionales con este nivel de educación, en comparación con pares como Brasil, que tiene al menos 107 doctores por millón.

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Se trata de la convocatoria más grande y ambiciosa del ministerio en su historia, ya que pretende hacer que al menos 830 colombianos sean doctores en el país.

El programa de MinCiencias otorgará becas para los profesionales que deseen estudiar una maestría o un doctorado. Sin embargo, está enfocado en ciertas líneas del conocimiento específicas.

Categorías disponibles en las maestrías

  • Educación
  • Educación ambiental y desarrollo sostenible
  • Dirección empresarial
  • Gestión pública
  • Comunicación estratégica
  • Derecho
  • Química industrial

Categorías disponibles en los doctorados

  • Educación
  • Administración
  • Ciencias aplicadas
  • Derecho
  • Ciencias de la salud

No se trata de un crédito; el ministerio enfatiza que es una financiación completa del ministerio nacional para los ciudadanos que desean estudiar y tener esta oportunidad de crecimiento académico y profesional.

El programa tendrá varios cortes; sin embargo, esta primera oferta tiene plazo máximo de inscripción el 20 de abril. Quienes deseen ser beneficiarios de este programa, se podrán postular a través de la página del Ministerio de Educación.

El 16 de julio será el día en el que el ministerio publicará la lista definitiva de los beneficiados; es en esta fecha que los postulantes validarán su participación en este programa. Los parámetros para ser escogidos no son evaluados por MinCiencias, sino por agencias externas especializadas.