Convocatoria para que docentes publiquen gratis en la FilBo 2026; así puede aplicar

La Secretaría de Educación de Cundinamarca anunció una convocatoria que permitirá a docentes, directivos docentes y orientadores vinculados a instituciones educativas oficiales postular sus publicaciones para ser exhibidas en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo 2026).

Esta iniciativa, denominada “Cundinamarca se escribe desde el aula”, permitirá seleccionar hasta 80 obras pedagógicas y académicas que harán parte del stand institucional del departamento durante los días de la feria, el evento cultural más importante del país.

Las obras podrán ser de autoría individual o colectiva. Además, se permite incluir proyectos desarrollados con estudiantes, familias o comunidades educativas, siempre y cuando el docente responsable presente las autorizaciones de los menores de edad.

La FILBo, que se realiza cada año en Corferias, reúne a editoriales, escritores, investigadores y lectores en una programación que incluye miles de actividades culturales y académicas. Según la organización, es el principal encuentro literario del país.

Estos son los ejes temáticos que podrán participar

La convocatoria establece cinco ejes temáticos que orientarán la selección de las obras y la programación académica del stand de Cundinamarca en la feria.

Escuela y territorio

Innovación en el aula

Convivencia y bienestar

Investigación y liderazgo docente

Creación y expresión pedagógica

El objetivo es que las publicaciones muestren experiencias pedagógicas, procesos investigativos y proyectos comunitarios desarrollados en las instituciones educativas del departamento.

Así se puede postular

La postulación deberá ser realizada por el docente o directivo docente responsable de la obra, quien deberá presentar:

La obra en formato PDF

Un resumen descriptivo de la publicación

Certificado de vinculación vigente del autor o responsable

Declaración de autorización para la exhibición y difusión institucional

Para inscribirse en esta convocatoria deberá diligenciar este formulario.

Durante el proceso se evaluarán aspectos como la pertinencia pedagógica del proyecto, su aporte a la comunidad educativa y su relación con los ejes temáticos definidos.

Las obras seleccionadas harán parte de la programación del stand de Cundinamarca en la FILBo, lo que permitirá que el trabajo académico de los docentes tenga visibilidad nacional en uno de los escenarios culturales más relevantes del país.

Así mismo, la iniciativa departamental pretende reconocer el papel de los docentes como productores de conocimiento y de propuestas pedagógicas, además de promover la circulación de investigaciones y prácticas educativas que se desarrollan en los colegios.