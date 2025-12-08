Suscribirse

Bogotá recibirá este 9 y 10 de diciembre más de 700 mujeres beneficiarias del Programa Orquídeas, liderado por MinCiencias

La jefe de la cartera, Yesenia Olaya, destacó que en el Gobierno del presidente Gustavo Petro se recuperaron 15.000 millones de pesos de convenios.

8 de diciembre de 2025, 12:49 p. m.
La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, tiene inquietudes frente al millonario contrato que comenzó en 2019 y terminó en agosto de 2025, pues no tiene los soportes de los gastos.
La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, destacó el programa Orquídeas, que impulsa investigaciones lideradas por mujeres que aportan al desarrollo científico, social y ambiental del país. | Foto: Camila Díaz-COLPRENSA

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación lidera el programa Orquídeas: Mujeres en la Ciencia, el cual tiene como objetivo aportar a la reducción de las brechas sociales, académicas y económicas en materia de género desde estos tres campos que maneja la cartera.

Allí se promueve el fortalecimiento de las vocaciones científicas en jóvenes investigadoras, la formación de alto nivel de mujeres y la promoción de su inclusión, permanencia y avance dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Precisamente, este martes y miércoles, 9 y 10 de diciembre, se realizará al encuentro nacional del programa, evento que se realizará en Bogotá con la presencia de más de 700 investigadoras que han sido beneficiarias.

La jefe de la cartera, Yesenia Olaya, destacó que en el Gobierno del presidente Gustavo Petro se recuperaron 15.000 millones de pesos de convenios suscritos entre el ministerio y la OEI en el gobierno anterior.

De acuerdo con la funcionaria, esos recursos benefician a 300 mujeres científicas en todo el país. Ellas provienen, según la cartera, de 30 departamentos de Colombia, descentralizando el apoyo que se les brinda.

“En el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Programa Orquídeas ha tenido una inversión de más de 88 mil millones de pesos para impulsar el liderazgo científico de las mujeres en todo territorio nacional”, resaltó Olaya.

