Los profesionales colombianos que aspiren a una mejor calificación de su perfil profesional podrán aplicar gratuitamente al programa que lanzó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que apoya a los ciudadanos que deseen estudiar una maestría o doctorado.

MinCiencias abre la convocatoria más ambiciosa de la historia en becas para maestrías y doctorados: así puede aplicar

Esta estrategia busca aumentar la cantidad de magísteres y doctores colombianos. Fernando Henao, el portavoz del ministerio que explicó el programa, especificó que no tiene intermediarios. Los ciudadanos deben hacer el proceso directamente con la dependencia del gobierno nacional.

Paso a paso para la inscripción

Crear un usuario en la plataforma del MinCiencias. Al crear un usuario en la plataforma oficial del ministerio, el aspirante deberá diligenciar sus datos personales en un formulario. Anexar la propuesta académica que busca desarrollar en su proyecto de posgrado universitario. Es importante recalcar que los profesionales tendrán unos días para subirla; no necesariamente lo van a hacer inmediatamente. Esperar la respuesta que emitirá el ministerio sobre su postulación el 16 de julio.

Las becas son para estudiar maestrías y doctorados. Foto: Composición SEMANA | MinCiencias

“La convocatoria estará abierta hasta el 20 de abril a las 4 de la tarde, y las personas interesadas podrán postularse a través de la plataforma SIGP de MinCiencias”, explicó Fernando Henao, viceministro de Talento y Aspiración Social.

Henao fue enfático en que la elección de los beneficiarios de este programa no depende de la entidad estatal. De acuerdo con lo explicado en rueda de prensa, la empresa externa califica las propuestas; tras el puntaje obtenido, el ministerio consolidará en una lista a los ciudadanos que accederán a la beca.

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Los apoyos económicos serán entregados de manera directa y sin intermediarios, eliminando la necesidad de que los profesionales recurran al endeudamiento y reduciendo las barreras económicas que históricamente han limitado el acceso a la educación de alto nivel para la población vulnerable.

Para respaldar esta estrategia, el Gobierno aseguró una inversión de $368.017 millones, respaldada por el Conpes 4182, con la que se beneficiará a un total de 830 profesionales. De estos recursos, $279.588 millones se destinarán a la primera cohorte del programa.

¿Quién puede aplicar?

Este nuevo modelo prioriza el talento de personas provenientes de los estratos 1, 2 y 3, así como de profesionales que decidan hacer sus estudios en universidades públicas, con el objetivo de garantizar que las oportunidades de formación no dependan de la capacidad de pago.

El 60% de los cupos estarán disponibles para mujeres. Foto: Getty Images

En el marco de mantener un enfoque diferencial, el programa establece cuotas de inclusión obligatorias. Al menos el 60 % de los cupos estarán destinados a mujeres, el 10 % a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el 5 % a pueblos indígenas.

Así mismo, la iniciativa contempla que, como mínimo, el 30 % de los recursos se destinen a regiones históricamente rezagadas y afectadas por la violencia.