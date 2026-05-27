Polémica por evento del Gobierno Petro en un colegio de Bogotá: MinCiencias se pronunció

Una protesta estudiantil en la localidad de Ciudad Bolívar generó un fuerte rifirrafe entre el Gobierno nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá, luego de que el rector del colegio Sierra Morena prohibiera un evento de MinCiencias que convocaría a 1.500 personas en medio de la semana de elecciones presidenciales.

Colegio del sur de Bogotá es coronado como el mejor de Colombia: casi todos pasan a la Nacional

Protesta estudiantil

El colegio Sierra Morena Sede A fue beneficiado por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación con un laboratorio de tecnología evaluado en 520 millones de pesos. Para su anuncio, el Ministerio convocó a la comunidad para presenciar la entrega del Gobierno nacional.

SEMANA conoció el flyer promocional con el que el ministerio convocó a la ciudadanía. Allí se puede evidenciar que, aunque el beneficio era para la institución educativa, estaba disponible con “entrada libre”. La Secretaría Distrital de Educación asegura que se esperaba la asistencia de al menos 1.500 personas.

Con este flyer invitaban a la comunidad a la presentación este lunes previo a las elecciones del 31 de mayo. Foto: Suministrado

Fue entonces cuando el rector de la institución decidió cancelar el evento. Esto provocó que la comunidad académica se manifestara en contra del funcionario; sus alegatos iban dirigidos hacia él, y también pedían su renuncia.

Los estudiantes sienten que les impidieron el acceso a una oportunidad que se habían ganado; sin embargo, la respuesta de la Secretaría de Educación deja claro que no se rechazó el laboratorio, solo se impidió el evento masivo.

Se impidió el evento por las elecciones presidenciales

De acuerdo con las fuentes contrastadas por este medio y el pronunciamiento de Julia Rubiano, secretaria de Educación, la motivación del impedimento de este evento tiene que ver con el contexto electoral que se vive esta semana en el país.

“No nos opusimos a la entrega y eso quiero dejarlo muy claro. Nos opusimos a un evento en un colegio con 1.500 personas externas en época electoral solo para “oficializar con un anuncio la inversión”, declaró Rubiano a través de su cuenta oficial de X.

Fuentes aseguran a SEMANA que el evento no pretendía entregar el laboratorio; hasta el momento, solamente se iba a anunciar a la comunidad. De hecho, la secretaria de Educación detalló a través de X: “Cuando nos hicieron la solicitud del colegio, nos informaron que era para un anuncio, no para la entrega del laboratorio”.

Pronunciamiento de MinCiencias

Por su parte, el ministerio asegura que sí se iba a instalar el Laboratorio STEAM del programa Colombia Robótica y, a través de un comunicado de prensa, responsabilizó al rector y al director local de educación de Ciudad Bolívar por el impedimento de la oficialización del proyecto.

El lunes se le restringió el acceso a la comunidad educativa y a los miembros del ministerio, lo cual, según la entidad gubernamental, también impidió el acceso a los beneficios de los estudiantes, como el PAE.

Comunicado MinCiencias. Foto: MinCiencias

De acuerdo con el comunicado, no se canceló la inversión en este colegio; sin embargo, la Secretaría Distrital de Educación destaca que se mantiene a disposición para garantizar el acceso de los estudiantes a este beneficio académico.