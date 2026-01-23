Política

Álvaro Uribe Vélez recibió doctorado ‘honoris causa’ por parte de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador

La institución reconoció las labores desarrolladas por el político colombiano.

Manuel Santiago Sánchez González

23 de enero de 2026, 9:24 p. m.
Álvaro Uribe Vélez.
Álvaro Uribe Vélez. Foto: Álvaro Uribe Vélez recibió Doctorado Honoris Causa.

La Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador otorgó su máxima distinción académica, el doctorado honoris causa, al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), como reconocimiento a su trayectoria política y liderazgo regional.

La distinción fue entregada al término de la conferencia magistral ‘Liderazgo y manejo de crisis’, que el exmandatario dictó ante un auditorio lleno, con cerca de 800 asistentes, en el campus universitario.

En el momento de recibir la distinción, Uribe destacó su admiración por la universidad.

“Durante la pandemia, cuando Guayaquil fue duramente golpeada, esta universidad fue redentora de esa situación”, afirmó.

“La seguridad es un valor democrático; es una fuente de recursos y un aspecto primordial para la democracia”, señaló. Asimismo, hizo énfasis en la confianza como motor del progreso y en el rol de la empresa como herramienta de equidad social.

“Todo es posible si hay confianza en el país. Nuestro concepto de empresa es ayudar al emprendimiento de los jóvenes, a la empresa informal, a la pequeña y mediana empresa, y respaldar con entusiasmo a la inversión nacional y extranjera como medio para construir equidad social”, señaló Álvaro Uribe Vélez.

“A los colombianos les repito: no podemos votar por las ilusiones del corto plazo, sino por las posibilidades de sostenibilidad”, expresó. En esa línea, resaltó la importancia de la integración regional y planteó la necesidad de una estrategia conjunta para la región andina. “Ojalá pudiera existir una especie de ‘Plan Colombia’ para toda la región, que incluya a Colombia y Venezuela. Para ello se necesita determinación, y aplaudo la determinación del presidente Daniel Noboa”, agregó el expresidente.

Por último, la institución académica señaló que, al finalizar la conferencia y el espacio de preguntas y respuestas, la UEES confirió oficialmente el doctorado honoris causa a Álvaro Uribe Vélez, quien se convierte en el noveno personaje en recibir esta distinción, la más alta que otorga la Universidad Espíritu Santo.

Álvaro Uribe Vélez recibió el Doctorado Honoris Causa.

