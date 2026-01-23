Política

Juristas del Grupo de los 38 piden que el caso del expresidente Uribe se defina sin presiones y se respete la decisión que se adopte

El equipo de expertos llamó a respetar la independencia de la Corte Suprema y a acatar la decisión que se tome sobre los recursos presentados en el proceso contra el exmandatario.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 1:26 p. m.
Álvaro Uribe, en campaña con candidatos al Congreso de la República 2026.
Álvaro Uribe, en campaña con candidatos al Congreso de la República 2026. Foto: José Luis Guzmán. El País

Un grupo de más de 70 abogados y juristas, conocidos como el Grupo de los 38, se pronunció sobre el momento judicial que atraviesa el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y pidió que las decisiones que están por tomarse se hagan sin presiones políticas ni mediáticas.

Imputarán cargos a fiscal que habría buscado testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez
Comunicado del grupo de los 38
Este es el comunicado del grupo de los 38. Foto: Grupo de los 38

En un comunicado publicado el jueves 22 de enero, el colectivo recordó que tanto la Fiscalía General de la Nación como las víctimas del caso presentaron recursos de casación, un mecanismo legal que busca que una instancia superior revise si una decisión judicial se ajustó o no a la ley.

Ahora, explicaron, le corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidir si esos recursos cumplen los requisitos para ser estudiados.

¿Quién es el magistrado que resolverá el proceso contra el expresidente Uribe en la Corte Suprema?
Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez tiene casos abiertos. Foto: COLPRENSA

Los juristas insistieron en que esta etapa del proceso debe resolverse con base únicamente en los argumentos jurídicos y las pruebas del expediente, y no por el ruido externo que rodea el caso.

Para el Grupo de los 38, la independencia de los jueces es clave para que el sistema de justicia funcione y para que la ciudadanía pueda confiar en sus decisiones.

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda por la seguridad del país: “Viven enamorados de los criminales”
Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez
Tribunal de Bogotá falló, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez. Foto: Semana, captura de video

El pronunciamiento también hace un llamado a la opinión pública a entender que esta es la instancia judicial encargada de cerrar de manera definitiva la controversia, y que el fallo que adopte la Corte debe ser respetado, más allá de las posiciones políticas o personales que existan alrededor del expresidente.

Finalmente, el grupo señaló que, según su lectura del marco legal, los recursos presentados no cumplirían completamente con los requisitos exigidos para que la Corte los admita.

Tribunal Superior de Bogotá tiene lista la decisión que confirmaría o anularía la condena de 12 años en contra del expresidente Álvaro Uribe.
Uribe Vélez es el líder del Centro Democrático. Foto: COLPRENSA

No obstante, aclararon que esa valoración le corresponde exclusivamente a los magistrados, quienes deberán analizar el caso con rigor, autonomía y sin interferencias externas.

Para los firmantes, respetar los canales institucionales y las decisiones judiciales es una condición indispensable para fortalecer el Estado de derecho y preservar la confianza ciudadana en la justicia.

