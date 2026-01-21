Una denuncia contra el fiscal 132 del grupo de compulsa de copias de la dirección de la Justicia Transicional, Álvaro León Polo, advierte que el funcionario presionó a un procesado para buscar una declaración en contra del expresidente Álvaro Uribe, en un momento coyuntural de la investigación contra el exmandatario.

Quien aparece como víctima de las supuestas presiones es Jacinto Alberto Soto, conocido con el alias de Lucas, procesado por hechos relacionados con el paramilitarismo y que, tras una compulsa de copias, fue investigado por el fiscal ahora procesado en la misma Fiscalía y por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.

El fiscal será presentado ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá por el delito de abuso de autoridad. Foto: Fiscalía

Advierte la denuncia que el fiscal León Polo estuvo presionando al procesado con el objeto de obtener algunos testimonios que vincularían al expresidente Álvaro Uribe y algunos empresarios, con hechos criminales. La advertencia la hizo alias Lucas y la dejó en la denuncia que ahora se convirtió en una imputación de cargos.

“En el curso de esta investigación, radicado, la cual hoy se encuentra en la etapa de juicio (preparatoria), ha sido de un interés muy particular por parte del señor fiscal del caso, que ha insistido a mi defendido en declarar en contra de empresarios y/o del señor Uribe; prueba de ello consta en la indagatoria que más adelante se analizará y se anexa a la presente”, explica la denuncia.

La indagatoria a que hace referencia la defensa de alias Lucas ocurrió en el búnker de la Fiscalía, el 21 de julio de 2021 y allí Jacinto Alberto Soto aseguró bajo la gravedad de juramento, que el fiscal a cargo del proceso en su contra le hizo algunos ofrecimientos, como traslado de sitio de reclusión y otros beneficios a cambio de sus declaraciones.

¿Quién es el magistrado que resolverá el proceso contra el expresidente Uribe en la Corte Suprema?

“En múltiples ocasiones fue presionado para los fines antes descritos, de lo contrario sería trasladado a un centro de reclusión en donde no se le ofrecerían las garantías de seguridad y de defensa. Garantías que se le solicitaron desde un principio al señor fiscal en esta investigación, pero para sorpresa nuestra, como no se atendieron esas exigencias del señor fiscal, fue trasladado a la cárcel La Picota”, señala la denuncia.

En esa diligencia de indagatoria se advierte que el fiscal, ahora citado a imputación de cargos, sostuvo una conversación con otro paramilitar, alias Monoleche donde se habló de la necesidad de enviar a la cárcel a quien figura como víctima de las supuestas presiones del funcionario de la Fiscalía.

“En esta diligencia de indagatoria llevada a cabo el día 21 de julio de 2021, no solo ventila que viene siendo presionado por estos dos funcionarios, sino también narra un evento donde menciona que el fiscal Polo Hincapié, en conversación con alias Monoleche en el año 2017, le expresa que no descansará hasta no ver en la cárcel a Jacinto Alberto Soto Toro, basta con escuchar el audio de la indagatoria”, señala la defensa de alias Lucas.

Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez Foto: Semana, captura de video

La Fiscalía en dos oportunidades ha tratado de hacer la imputación de cargos en contra del fiscal León Polo y la tercera citación quedó para el 23 de enero, sin embargo, el fiscal tomó la determinación de recusar a la fiscal a cargo de su imputación y de esta forma evitar el acto de imputación, como mera comunicación de los hechos en su contra.