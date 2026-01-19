Nación

¿Quién es el magistrado que resolverá el proceso contra el expresidente Uribe en la Corte Suprema?

La Sala de Casación Penal designó por reparto al togado que estará al frente de ese caso.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 6:24 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe y el magistrado Roberto Solorzano de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.
El expresidente Álvaro Uribe y el magistrado Roberto Solorzano de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.

La Corte Suprema de Justicia ha designado por reparto al magistrado Carlos Roberto Solorzano como el responsable de revisar y resolver los recursos de casación que radicaron las víctimas y la Fiscalía contra la absolución que le dio el Tribunal Superior de Bogotá al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

SEMANA confirmó que el pasado viernes 16 de enero, llegaron esos recursos contra la decisión en segunda instancia que favoreció al exmandatario, pero hasta este lunes fue que se designó el caso al magistrado que integra la Sala de Casación Penal del alto tribunal.

En desarrollo...

