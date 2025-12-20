Uribe le dice a Petro: “uno no sabe si está más enamorado de los paramilitares o de su viejo amor con las guerrillas”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez compartió a través de sus redes sociales un video que tituló: “coqueteos con paramilitares y guerrillas”.

En este, el exmandatario colombiano cuestionó al presidente Gustavo Petro: “Temblaba ante los paramilitres y hoy el presidente Petro, uno no sabe si está más enamorado de los paramilitares o de su viejo amor con las guerrillas. Las convivir las creó un gobierno anterior al que yo presidí, las apoyé porque laCorte Constitucional las declaró exequibles, porque creo en la cooperación transparente de la ciudadanía con la Fuerza Pública. Cuánto mejor eso que guerrillas o paramilitares. Cuánto mejoró el país en seguridad”.

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

Posteriormente, el expresidente Uribe le recordó a Petro cuando iba donde los paramilitares, mientras, según el exmandatario, hablaba mal de ellos en público.

“Y allá iba a rendirles pleitesía a Carlos Castaño. Era proguerrillero en público, y proparamilitar en privado. Hoy está bien enamorado de unos y de otros. Que grave. Nosotros queremos un país seguro con la Fuerza Pública, con la Constitución, la ciudadanía, no un país con un Gobierno que viva en coqueteos con bandidos de una y otra calaña”, concluyó Uribe en el video.

Este viernes en la noche, el presidente Petro compartió un mensaje en X en el que dijo que: “Quien liberó a Uribe es la misma persona que encarceló a Ricardo Bonilla”, exministro de Hacienda, involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Hermanos del Centro Democrático me hubiera gustado que ustedes dijeran esto mismo cuando en el gobierno de su líder pusieron micrófonos en las salas de la corte e interfirieron las comunicaciones personales de los magistrados. Lo hizo el Departamento presidencial de la seguridad, sino recuerdan. Que yo diga que quien liberó a Uribe de la cárcel e a la misma persona que encarceló al profesor y doctor Ricardo Bonilla después de salir de cuidados intensivos y tener 76 años. Es solo el registro de un hecho. Ustedes me dirán si es mentira”, dijo puntualmente Petro en X.

“Nos engañaron”: fuerte despachada de Gustavo Petro contra un ministerio por no cumplir una orden. Este fue el momento

El anterior pronunciamiento del presidente se dio después de que, desde el Centro Democrático, partido que lidera el expresidente Uribe, le pidieran comprender en derecho las decisiones judiciales, lejos de las burlas.

“Presidente Petro, primero estudie y entienda las decisiones judiciales. Y cuando las entienda, podrá pronunciarse con argumentos, no con burlas. Colombia es una democracia basada en la separación de poderes y el Estado de derecho, un principio que usted pisotea cada vez que quiere”, fue el mensaje desde el Centro Democrático al jefe de Estado de Colombia.