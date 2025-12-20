NACIÓN

Uribe le dice a Petro: “uno no sabe si está más enamorado de los paramilitares o de su viejo amor con las guerrillas”

El expresidente Álvaro Uribe compartió un video esta mañana de sábado, 20 de diciembre.

Redacción Nación
20 de diciembre de 2025, 11:23 a. m.
Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro.
Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez compartió a través de sus redes sociales un video que tituló: “coqueteos con paramilitares y guerrillas”.

En este, el exmandatario colombiano cuestionó al presidente Gustavo Petro: “Temblaba ante los paramilitres y hoy el presidente Petro, uno no sabe si está más enamorado de los paramilitares o de su viejo amor con las guerrillas. Las convivir las creó un gobierno anterior al que yo presidí, las apoyé porque laCorte Constitucional las declaró exequibles, porque creo en la cooperación transparente de la ciudadanía con la Fuerza Pública. Cuánto mejor eso que guerrillas o paramilitares. Cuánto mejoró el país en seguridad”.

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

Posteriormente, el expresidente Uribe le recordó a Petro cuando iba donde los paramilitares, mientras, según el exmandatario, hablaba mal de ellos en público.

Y allá iba a rendirles pleitesía a Carlos Castaño. Era proguerrillero en público, y proparamilitar en privado. Hoy está bien enamorado de unos y de otros. Que grave. Nosotros queremos un país seguro con la Fuerza Pública, con la Constitución, la ciudadanía, no un país con un Gobierno que viva en coqueteos con bandidos de una y otra calaña”, concluyó Uribe en el video.

