Escuela de Ingeniería y Asocapitales se unieron para llevar personal a ciudades del país golpeadas por el terremoto

En la mañana de este 12 de agosto, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito se unieron en medio de la tragedia que vive Colombia por estos días tras el grave terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Llegarán los primeros rescatistas extranjeros por terremoto en Colombia: Gobierno De La Espriella confirmó de qué país y cuántos son

La entidad educativa y el gremio se unieron para apoyar a las ciudades capitales golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y hacen un llamado institucional a sumar esfuerzos frente a esta emergencia.

Manizales enfrenta un déficit de ingenieros para evaluar más de 2.000 edificaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Suministrada a Semana API

Es importante recordar que actualmente, la tragedia supera los 180 fallecidos y los 2.500 heridos a nivel nacional. Asocapitales detalló que tras el seguimiento que realiza a las necesidades de sus ciudades asociadas, se logró identificar la evaluación técnica y estructural de edificaciones como una de las prioridades más urgentes y comunes en las zonas afectadas, con especial déficit en Manizales, donde las autoridades locales han solicitado entre 400 y 500 ingenieros para dictaminar más de 2.000 edificaciones, frente a los cerca de 100 disponibles actualmente.

Impresionantes imágenes de cómo quedó Versalles, Valle del Cauca, tras terremoto: afectados claman ayuda

“La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito pone a disposición a sus profesores, investigadores y graduados expertos en estructuras, con el fin de apoyar la evaluación técnica de edificaciones y contribuir a determinar cuáles son seguras para volver a habitarse”, detalló la institución educativa.

Entre 400 y 500 ingenieros serían necesarios en Manizales para realizar las evaluaciones estructurales, mientras actualmente hay cerca de 100 disponibles. Foto: AP Photo/Vladimir Encima

Detallaron además que cada uno de los académicos que se ponen a disposición del país contará con una guía técnica preparada por la Escuela, que reunirá las normas vigentes, los requerimientos técnicos aplicables y los lineamientos más recientes de la profesión para la evaluación de edificaciones.

Dicho material busca brindar un marco común de referencia, facilitar la toma de decisiones en campo y contribuir a que las evaluaciones en las regiones afectadas se realicen con rigor técnico, criterios unificados y conforme a la normativa colombiana vigente.